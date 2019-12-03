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广西　高效能市场监管服务经济高质量发展

2019年12月03日08:24  来源：人民网－人民日报
 

　　新一轮机构改革以来，广西壮族自治区加快推进市场监管综合执法改革，完善监督机制，高标准高质量高水平做好新时代广西市场监管工作。
    深化商事制度改革 优化营商环境
　　机构改革一年来，广西不断拓展商事制度改革的广度和深度，优化营商环境，积极推动大众创业、万众创新。
　　着力压缩企业开办时间，推动企业开办全链条提速。目前，广西整体实现企业开办“领照、刻章、办税”3个环节在1个工作日内办结，达到全国领先水平。着力提升登记审批便利化程度，全面推行“证照分离”改革，惠及企业18万户，整合证照的数量和融合程度走在全国前列。大力深化生产许可证制度改革，实施食品生产许可告知承诺制，食品食盐审批业务提速20%。全面实施部门联合“双随机、一公开”监管，推动部门联合惩戒。
　　一系列改革措施落地见效，进一步激发了市场活力。今年前三季度，全区新设企业6.6万户，同比增长12%，继续保持强劲增长势头，有力支撑了广西经济稳中向好。
    强化综合监管执法 守护安全底线
　　以机构改革为契机，广西市场监管部门加强综合监管执法，创新监管方式，加大执法力度，切实维护良好的市场秩序。
　　整合优化了12315指挥中心、质量安全和特种设备安全应急指挥系统、食品药品移动执法系统，全面提升市场监管综合执法现代化水平，推动企业建立食品安全追溯体系、推动农贸市场建立快速检测室、推动学校食堂分级评定，食品安全质量有效提升。不断强化综合执法监管，加强反垄断和反不正当竞争执法力度，建立和完善打击传销长效机制，整合5条投诉热线实现维权服务“一号通办”。
　　同时，大力强化安全质量监管，切实抓好食品药品安全监管，完善产品质量监督抽查、跟踪监测和风险研判机制。今年以来，广西未发生区域性、系统性的食品药品、产品质量和特种设备安全事件，市场监管工作取得好成绩。
    实施创新驱动战略 服务经济发展
　　广西深入实施质量强桂、知识产权强桂、商标品牌强桂三大战略，不断提升创新驱动能力，积极打造广西品牌，有力助推广西经济高质量发展。
　　实施质量强桂战略。广西围绕优势特色产业，培育质量提升示范区和行业标杆企业，共新增中国质量奖提名奖2个，制定修订地方标准1937项；发布15项涉糖地方标准或团体标准，促成制糖企业获得各类国际先进质量认证30项，帮助广西支柱产业——制糖业实现质量提升；创新构建“广西优质”（八桂臻品）高端品质认证运行机制，推动广西优质产品提质增效。
　　实施知识产权强桂战略。广西完善知识产权激励机制，推动南宁市获评国家知识产权示范城市称号，广西大学成为首批高校国家知识产权信息服务中心，探索建立知识产权质押融资风险补偿新机制，今年内已实现知识产权质押融资金额超5亿元。
　　实施商标品牌强桂战略。广西推进商标品牌创业创新基地建设，带动广西地理标志产业区、商标密集产业区、商标品牌服务业集聚区的品牌培育。目前全区拥有地理标志商标60件，商标有效注册量达22.36万件，同比增长38%。
    融入“一带一路”建设 助力开放大局
　　积极拓展国际合作渠道，服务“一带一路”建设。2019年9月，广西成功承办中国东盟标准论坛，推动提出共建东盟国家标准的《南宁倡议》，提升中国—东盟国际标准化合作水平。持续推进中国—东盟检验检测认证高技术服务集聚区建设项目，深化与东盟及“一带一路”沿线国家交流合作，与新加坡等8个东盟国家建立常态化的标准、认证、计量交流合作机制，集聚区被认定为广西现代服务业集聚示范区。
　　广西市场监管部门主动对接粤港澳大湾区，积极推进《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》（CEPA）先行先试示范基地建设，为企业提供一站式检验检测认证服务，进一步提升了广西特产品牌的认可度。
　　数据来源：广西壮族自治区市场监督管理局


　　《 人民日报 》（ 2019年12月03日 16 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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