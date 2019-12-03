前三季全国PPP投资超14万亿元

本报北京12月2日电 （记者韩鑫）记者从日前在京举办的第二届开发性PPP论坛获悉，在我国大力推动新型城镇化建设的大背景下，开发性PPP拥有广阔的运用空间和发展前景。

据不完全统计，在财政部PPP综合信息平台的项目管理库中，已落地的开发性PPP及类似项目近400个，在各类PPP项目中总量排名第四，投资额超过1.4万亿元，占落地PPP项目总投资规模15%；项目主要集中在产业新城、产业园区和城镇综合开发等领域。

近年来，在我国新一轮推广基础设施和公共服务领域，PPP（政府和社会资本合作）模式和项目建设迎来高速发展。数据显示，截至2019年第三季度末，全国PPP综合信息平台项目管理库累计项目数9249个、投资额14.1万亿元，落地项目累计6039个，投资额9.2万亿元，落地率65.3%，开工项目累计3559个，投资额5.3万亿元，开工率达58.9%。

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