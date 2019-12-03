银保监会出台银行理财子公司净资本管理办法

本报北京12月2日电 （记者王俊岭）记者今天从中国银保监会获悉，《商业银行理财子公司净资本管理办法（试行）》已经正式发布，并于2020年3月1日起施行。

据了解，《办法》充分借鉴了同类资管机构的净资本监管要求，并根据资管新规、理财新规提出的新要求和商业银行理财子公司特点进行了适当调整。根据《办法》，理财子公司净资本管理应当符合两方面标准：一是净资本不得低于5亿元人民币，且不得低于净资产的40%；二是净资本不得低于风险资本，确保理财子公司保持足够的净资本水平。

具体来看，《办法》对监管提出了五方面新要求：

一是落实主体责任。规定理财子公司董事会承担本公司净资本管理的最终责任，高级管理层负责组织实施净资本管理工作，至少每季度将净资本管理情况向董事会书面报告一次。二是明确监管报表要求。理财子公司应当定期报送净资本监管报表，并对相关报表的真实性、准确性、完整性负责。三是明确重大事项报告责任。理财子公司净资本、净资本与净资产的比例、净资本与风险资本的比例等指标与上个报告期末相比变化超过20%或不符合监管标准的，应当向银行业监督管理机构书面报告，并说明原因。四是明确信息披露要求。理财子公司应当在年度报告中披露净资本管理情况。五是规定监管措施。对于不符合净资本管理要求的理财子公司，银行业监督管理机构可以根据法律法规采取相关监管措施。

中国银保监会有关部门负责人表示，《办法》将结合理财子公司的特点，通过净资本管理约束，有助于引导理财子公司树立审慎经营理念，坚持业务发展与自身经营管理能力相匹配，避免业务盲目扩张，保护投资者合法权益。同时，也有助于确保同类资管机构公平竞争，防范监管套利，促进我国资管行业健康有序发展。下一步，银保监会还将持续做好配套制度建设，不断完善理财业务监管框架。

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