机构：40城土地成交溢价率连降五个月

12月2日，易居房地产研究院发布报告显示，11月，40城土地成交面积环比增长18.8%，移动平均土地成交均价环比下跌1.6%。这是40城土地成交溢价率连续第五个月下降。

“土地溢价率持续下降表明土拍持续降温，开发商高价拿地意愿不强，预计未来几个月溢价率仍将保持较低水平。当前政策调控总体方针并未发生转变，40城土地市场仍将处于降温态势。”上海易居房地产研究院研究员王若辰说。

易居监测数据显示，11月，40城土地成交建筑面积4803.4万平方米，环比增长18.8%，同比增长12.2%。今年1至11月，40城土地成交建筑面积48307.4万平方米，同比下降2.9%，降幅小幅收窄。

从土地出让金收入来看，11月40城土地出让金收入为2266.6亿元，环比增长37.4%，同比增长12.9%。综合今年前11个月，40城土地出让金收入24364.2亿元，同比增长15.4%，增速回落0.3个百分点。分城市来看，1至11月，40城土地出让金排名前五的城市分别为杭州、上海、北京、武汉和南京，其土地出让金总额分别为2397.6亿元、1504.9亿元、1438.7亿元、1366.4亿元和1348.0亿元。其中，杭州土地出让金最多，并且远超第二名，这意味着土地出让收入对地方政府财政收入贡献度较大。

从地价来看，11月，一二三线城市移动平均地价继续下跌，但成交量均有所增大，其中一线和三线城市增长明显。当月，40城移动平均土地成交均价为5009.7元/平方米，环比下跌1.6%；同比上涨19.5%，涨幅继续收窄。

从土地溢价率来看，11月40城土地成交溢价率为12.3%，相比10月下降2个百分点，已经连续五个月下降。分城市来看，11月40城土地成交溢价率排名前五的城市分别为荆州、武汉、重庆、西安和宁波，溢价率分别为49%、44%、34%、24%和23%。一线城市中，仅深圳溢价率相对较高，为16%，北京仅为3%，上海和广州均为0%。

王若辰表示，一线城市中，仅深圳土地溢价率相对较高，为16%，这与其调整豪宅税后市场预期发生一定转变有关。北京溢价率仅为3%，上海和广州均为0%，表明土地市场整体仍然处于较严厉的调控状态下。

“综合来看，11月土地市场地价下跌，溢价率继续下行，市场降温趋势明显；从成交量来看，历史上11月和12月通常都会出现成交量放大的情况。”王若辰认为，临近年底，土地成交量通常会增大，主要是因为年底土地供应量增加以及房企有补库存的需求，而非简单的土地需求量增大。（记者高伟）

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