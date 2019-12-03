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12月份油价迎小幅首涨

2019年12月03日08:36  来源：经济日报
 

　　12月油价首次调整将迎来压线上调。

　　国家发改委价格监测中心监测显示，本轮成品油调价周期内（11月18日至11月29日），国际油价小幅上涨，平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期上涨0.96%。受此影响，国内汽油、柴油零售价格随之上调。

　　据国家发展改革委发布的信息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2019年12月2日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高55元和50元。

　　记者帮您算了一下，此次调价折合成升价后，92号汽油和0号柴油每升分别上调0.04元。以油箱容量50L的普通私家车计算，加满一箱油将多花2元左右。

　　据分析，调价周期内，市场对欧佩克延续减产计划的乐观预期继续支撑原油价格。欧佩克及其盟友将于本月上旬召开会议讨论原油产量政策，市场预计现行减产协议可能延长至明年年中。此外，美国石油钻机数量持续下降、伊拉克和伊朗国内的紧张局势也助推油价上涨。截至11月27日当周，美国石油钻机数量降至668座，与去年同期相比减少24.68%。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI原油价格分别为每桶63.14美元、57.38美元，分别比上轮调价周期上涨1.21%、0.71%。

　　国家发改委价格监测中心预计，当前全球原油供应充足，短期内消息面因素将影响原油价格震荡运行。一方面美国原油产量及库存的进一步增加仍将给原油价格带来压力。美国能源情报署数据显示，11月22日美国原油日产量达1290万桶的纪录高点，比去年同期增长10.30%；原油库存4.52亿桶，比去年同期增长0.30%。另一方面即将召开的欧佩克会议仍是市场关注焦点，会议讨论的下一阶段原油产量政策无论超出预期或未达预期，原油价格都将产生一定程度震荡。综合分析，短期内油价将维持区间震荡走势。（记者熊丽）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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