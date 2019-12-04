人民网>>财经

“扶志”+“扶智”

广发银行打好扶贫组合拳

本报记者  欧阳洁

2019年12月04日05:12  来源：人民网－人民日报
 

　　为了助力精准扶贫，2016年开始，广发银行总行及24家一级分行承担对口帮扶任务，派驻扶贫干部近60名深入乡村，因地制宜“扶志”“扶智”，和村民共同创造美好生活。

　　教育先行“拔穷根”

　　地处粤北山区的韶关市翁源县新江镇渔溪村是客家人聚居地，是一个贫困村。全村共有686户、3145人，村民收入主要来于外出务工、种植竹木。

　　2016年4月广发银行组建了一支驻村工作队，由一级分行副行长任队长兼任驻村第一书记。一进村就为渔溪村修建了一所现代化的幼儿园，命名为广发希望幼儿园，解决了村里幼儿上学难、上学远的问题。

　　据广发希望幼儿园园长郭从柏介绍，幼儿园修建后共有54名幼儿入读，为50个家庭解决了后顾之忧。其中，有6名幼儿来自贫困户。广发银行还定期为幼儿园配置学习用具、教学用品、厨房用品等，为孩子们创造了良好的学习和生活环境。

　　坚持扶贫与扶智相结合、输血与造血相结合，广发银行积极发挥教育在精准扶贫中的作用，发展当地教育“拔穷根”，帮助贫困学生解决实际所需，协助贫困在校生落实助学补助，帮助部分贫困户减轻负担，2016—2018年，已落实精准扶贫教育补助17.825万元。

　　优标稻米创品牌

　　江苏省沭阳县湖东镇新钱村是广发银行南京分行对口扶贫点，来自该行的驻村第一书记吴俊带领工作队通过实地走访，为当地找到了种植优标稻米的产业调整方向。

　　2018年4月，时值春末夏初，正是水稻插秧时节。驻村工作队与当地村民一起抢进度，克服重重困难，推进项目落地。他们深一脚浅一脚在田间地头勘察；为落实优选秧苗，积极协调省农科院和各地农委；为解决资金短缺问题，多次奔波政府和村民家中。在工作队牵头、乡镇政府支持下，分行与合作农企共同投入30多万元，通过“农企+村集体+合作社+贫困户”方式，种植优标稻米100亩。

　　稻米成熟后，工作队将样稻送到第三方权威机构检测，结果显示优标稻米全部达到或超过出口日欧安全标准。吴俊迅速联系乡镇实体公司注册品牌“沭湖稻花乡米”，授权返乡创业青年进行市场推广。

　　在全省的大型展会上，“沭湖稻花乡米”作为“一村一品一店”电商扶贫成果产品参展，受到各方好评。在第三届“杨巷”杯江苏好大米品鉴推介会上，“沭湖稻花乡米”荣获粳米组银奖。据统计，参与该项目的村民亩均年收入翻了两番。

　　学种良药得真招

　　云南省富源县黄泥河镇箐口村是广发银行昆明分行对口扶贫点。村子位于滇黔交界黄泥河镇西边，由于交通、气候、通信等条件限制，该村农业产业单一，农民增收困难。

　　为找准农业产业扶贫突破口，2016年，驻村工作队走访农户摸实情，实地勘察查实效，最终选择了种植中草药重楼作为该村脱贫致富的抓手。

　　云南重楼具有清热解毒、消肿止痛、凉肝定惊等功能。近年来由于货源紧缺，市场行情坚挺，干货售价基本在每斤800元左右。

　　找准了方向，下一步就是如何最大限度地提高效益，提高当地参与积极性。为此，驻村工作队与乡镇干部、村干部一起开启了“求学”之路：一方面“走出去”，到云南白药集团重楼种植基地系统学习管理技术；另一方面“请进来”，驻村工作队从扶贫生活补贴经费中节约出3万元，用于聘请专家和农技人员，帮助分析种植产业发展形势，论证产业发展前景和风险，并传授实用的种植产业繁殖方法、栽培技术、病虫害防治等技术。

　　村民宋石邦说，当地村民参与重楼试种前期建设的有300多人次，大家不但能领到收入，还能够从产业基地以及驻村工作队手中学到重楼种植技术，掌握了增收致富的硬本事。


　　《 人民日报 》（ 2019年12月04日 10 版）
(责编：马昌、曹昆)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved