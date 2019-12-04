广发银行打好扶贫组合拳

为了助力精准扶贫，2016年开始，广发银行总行及24家一级分行承担对口帮扶任务，派驻扶贫干部近60名深入乡村，因地制宜“扶志”“扶智”，和村民共同创造美好生活。

教育先行“拔穷根”

地处粤北山区的韶关市翁源县新江镇渔溪村是客家人聚居地，是一个贫困村。全村共有686户、3145人，村民收入主要来于外出务工、种植竹木。

2016年4月广发银行组建了一支驻村工作队，由一级分行副行长任队长兼任驻村第一书记。一进村就为渔溪村修建了一所现代化的幼儿园，命名为广发希望幼儿园，解决了村里幼儿上学难、上学远的问题。

据广发希望幼儿园园长郭从柏介绍，幼儿园修建后共有54名幼儿入读，为50个家庭解决了后顾之忧。其中，有6名幼儿来自贫困户。广发银行还定期为幼儿园配置学习用具、教学用品、厨房用品等，为孩子们创造了良好的学习和生活环境。

坚持扶贫与扶智相结合、输血与造血相结合，广发银行积极发挥教育在精准扶贫中的作用，发展当地教育“拔穷根”，帮助贫困学生解决实际所需，协助贫困在校生落实助学补助，帮助部分贫困户减轻负担，2016—2018年，已落实精准扶贫教育补助17.825万元。

优标稻米创品牌

江苏省沭阳县湖东镇新钱村是广发银行南京分行对口扶贫点，来自该行的驻村第一书记吴俊带领工作队通过实地走访，为当地找到了种植优标稻米的产业调整方向。

2018年4月，时值春末夏初，正是水稻插秧时节。驻村工作队与当地村民一起抢进度，克服重重困难，推进项目落地。他们深一脚浅一脚在田间地头勘察；为落实优选秧苗，积极协调省农科院和各地农委；为解决资金短缺问题，多次奔波政府和村民家中。在工作队牵头、乡镇政府支持下，分行与合作农企共同投入30多万元，通过“农企+村集体+合作社+贫困户”方式，种植优标稻米100亩。

稻米成熟后，工作队将样稻送到第三方权威机构检测，结果显示优标稻米全部达到或超过出口日欧安全标准。吴俊迅速联系乡镇实体公司注册品牌“沭湖稻花乡米”，授权返乡创业青年进行市场推广。

在全省的大型展会上，“沭湖稻花乡米”作为“一村一品一店”电商扶贫成果产品参展，受到各方好评。在第三届“杨巷”杯江苏好大米品鉴推介会上，“沭湖稻花乡米”荣获粳米组银奖。据统计，参与该项目的村民亩均年收入翻了两番。

学种良药得真招

云南省富源县黄泥河镇箐口村是广发银行昆明分行对口扶贫点。村子位于滇黔交界黄泥河镇西边，由于交通、气候、通信等条件限制，该村农业产业单一，农民增收困难。

为找准农业产业扶贫突破口，2016年，驻村工作队走访农户摸实情，实地勘察查实效，最终选择了种植中草药重楼作为该村脱贫致富的抓手。

云南重楼具有清热解毒、消肿止痛、凉肝定惊等功能。近年来由于货源紧缺，市场行情坚挺，干货售价基本在每斤800元左右。

找准了方向，下一步就是如何最大限度地提高效益，提高当地参与积极性。为此，驻村工作队与乡镇干部、村干部一起开启了“求学”之路：一方面“走出去”，到云南白药集团重楼种植基地系统学习管理技术；另一方面“请进来”，驻村工作队从扶贫生活补贴经费中节约出3万元，用于聘请专家和农技人员，帮助分析种植产业发展形势，论证产业发展前景和风险，并传授实用的种植产业繁殖方法、栽培技术、病虫害防治等技术。

村民宋石邦说，当地村民参与重楼试种前期建设的有300多人次，大家不但能领到收入，还能够从产业基地以及驻村工作队手中学到重楼种植技术，掌握了增收致富的硬本事。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 10 版）

(责编：马昌、曹昆)