家住粤北深山的瑶族姑娘唐莹敏一不小心成了“网红”！她注册的“红皮花生”短视频账号，录制播发一则“花生坐花轿出嫁”片段后，引来4万多次点击量，1个月内从电商平台卖出1000多斤花生。
“红皮花生上网亮相之后，往年卖不动的花生现在供不应求，价格比以往零售价高一倍，每斤卖到6元。我们村里人真像嫁女儿一样高兴！”唐莹敏是清远市连南瑶族自治县三排镇横坑村党支部书记，也是清远首批307名乡村新闻官之一，负责上网推介本村的名优产品和特色文化。
清远是广东农业农村大市，也是脱贫攻坚重点市。全市省定贫困村和贫困人口的数量分别占全省的11.5%和8%。去年10月，习近平总书记视察广东清远指出，城乡区域发展不平衡是广东高质量发展的最大短板。要下功夫解决城乡二元结构问题。一年来，清远牢记嘱托，加快推动广州清远一体化和乡村振兴双轮驱动，并携手省农业农村厅共建“破解城乡二元结构促进城乡融合发展国家级试验区”，力争把“短板”变成“潜力板”。
据悉，清远陆续启动“乡村新闻官”培训，计划用3年时间为全市1200多个行政村配齐“乡村新闻官”，传播新的发展理念、文旅项目、优特产品，助力乡村振兴。同时，开展全员劳动技能培训，帮助贫困户进城、进园、就业，实现扶贫与扶志、扶智、扶技相结合。全市已培训有劳动能力的贫困人口37211人，“培训一人、输出一人、脱贫一户”。
今年4月，广州和清远签署了协议，深化两市一体化高质量发展，发挥各自优势，遵循市场规律，助推清远全面融入粤港澳大湾区建设。近日，广清产业园10家企业集体动工、8家企业投（试）产。迄今，广清产业园已有179个项目签约入园，八成多来自广州，计划总投资939.7亿元。“广州前端、清远后台”“广州研发、清远制造”等成为广清产业一体化新模式。
目前，清远逐步形成清远鸡、柑橘、茶叶三大特色产业。预计5年后清远鸡年出栏量可达2亿只、柑橘和茶叶种植面积达200万亩。全市创建2951个美丽乡村，被评为“中国美丽乡村建设示范地区”。去年，全市农村居民人均可支配收入达15163元，增长8.1%。全市121804人脱贫，占贫困人口总数94%，贫困发生率从3年前的4.6%降至现在的0.27%。
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