林业产业总产值超5万亿

本报北京12月3日电 （记者常钦）记者从国家林业和草原局召开的第四届全国林业产业大会上获悉：今年前三季度，我国林业产业总产值达5.13万亿元，同比增长5.3%。

近年来，我国采取一系列举措加强资源培育、加快林业产业发展，林业产业呈现规模不断扩大、发展质量显著提高、新业态发展速度良好态势。2018年，我国林业产业总产值达到7.63万亿元。目前，我国已建成100家森林体验、森林养生国家基地和12条国家森林步道，生态旅游吸纳社会投资总额达1400亿元，全国林业产业从业人员超过5000万人。

《 人民日报 》（ 2019年12月04日 13 版）

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