近年来，江西省宜春市引导企业抢抓“一带一路”倡议所带来的发展机遇，助力企业开拓海外市场。今年1至10月份，该市实现外贸出口总额达172.32亿元。目前，当地各外贸企业正开足马力赶订单。图为宜春市万载县搏鹰实业有限公司员工在赶制出口海外的箱包产品。

周 亮摄（人民视觉）

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