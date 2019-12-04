新能源汽车产业发展规划公开征求意见

工信部3日发布消息称，为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展，工业和信息化部会同有关部门起草《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》（征求意见稿），到2025年，新能源汽车市场竞争力明显提高，动力电池、驱动电机、车载操作系统等关键技术取得重大突破。新能源汽车新车销量占比达到25%，智能网联汽车新车销量占比达到30%，高度自动驾驶智能网联汽车实现限定区域和特定场景商业化应用。

征求意见稿提出，力争经过15年持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际领先水平，质量品牌具备较强国际竞争力，我国进入世界汽车强国行列。纯电动汽车成为主流，燃料电池汽车实现商业化应用，公共领域用车全面电动化，高度自动驾驶智能网联汽车趋于普及，有效促进节能减排水平和社会运行效率提升。

具体来看，在研发方面，征求意见稿重新定义了“三纵三横”，中国将形成以纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”，以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三横”的研发布局。在新能源汽车核心技术攻关工程中，目标是到2025年，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，插电式混合动力（含增程式）乘用车新车平均油耗降到2.0升/百公里。在基础设施方面，征求意见稿指出将加快充换电基础设施建设，形成慢充为主、应急快充为辅的充电网络，鼓励开展换电模式应用。（记者钟源）

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