电信诈骗部际联合惩戒机制酝酿升级

针对电信诈骗，监管部门频出重拳打击，构筑防治安全网。记者从接近监管层人士处获悉，围绕买卖银行、支付账户实施犯罪等当前电信诈骗违法犯罪中凸显的新问题，央行、公安部等监管部门正酝酿加强联合惩戒，进一步打通部际壁垒，加大信息共享和工作协同力度。根据规定，公安机关认定违规的单位和个人，将被列入银行及支付机构“黑名单”，暂停相关业务办理及新设账户。业内人士表示，强化部际联合惩戒，有助于构筑金融业支付结算安全防线，阻断电信诈骗的犯罪渠道。

苏宁金融研究院高级研究员黄大智在接受《经济参考报》记者采访时表示，当前，买卖账户已经成为不法分子实施电信诈骗的重要途径。“不法分子实施电信诈骗需要收集用户信息，而买卖账户便是获取信息的重要途径。银行账户信息和公民个人信息强相关，能够直接获取姓名、手机号、银行卡号、身份证号等，从而更容易、更精准地实施诈骗。此外，电信诈骗还涉及洗钱问题，不法分子通过大量账户的交叉转账，将大额资金小额分散，使灰色资金合法化。”

由于涉及多部门，相关惩戒机制在执行中面临一些问题。记者获悉，当前，央行、公安部等部门正酝酿新举措，进一步打通部门壁垒，加大信息共享和工作协同力度，更好发挥惩戒机制对违法犯罪的震慑作用。业内专家表示，这有利于厘清各方对于防范电信诈骗的责任，形成监管合力，铲除电信诈骗毒瘤。（记者汪子旭）

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