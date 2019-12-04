区域协调发展新格局加快形成

开栏的话 今年以来，面对错综复杂的国际形势和国内经济下行压力，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，攻坚克难、扎实工作，着力做好“六稳”各项工作，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，民生福祉不断改善。本报从即日起推出“重点任务看进展”系列述评，围绕去年中央经济工作会议提出的促进区域协调发展、加快经济体制改革等七项重点任务，全面回顾一年来推进的各项改革工作，展现经济发展亮点与成果。

区域协调发展新格局又有大手笔。

12月1日，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》正式对外发布。这块占全国近四分之一经济总量的区域，将着力探索区域一体化发展的制度体系和路径模式，为全国区域一体化发展提供示范，引领我国参与全球合作和竞争。

以习近平同志为核心的党中央高度重视区域协调发展。今年以来，重大区域发展战略扎实推进，新的区域经济增长极快速成长，区域板块之间融合互动，区域发展协调性持续增强，统筹有力、竞争有序、绿色协调、共享共赢的区域协调发展新机制加快构建。

重大战略引领力更加强劲

9月25日，位于北京中轴线最南端的大兴国际机场正式通航。从天空俯瞰，整个机场宛如巨型凤凰展翅欲飞。根据规划，大兴国际机场远期可满足年旅客吞吐量1亿人次的需求，成为带动京津冀区域发展的新引擎。

2018年底召开的中央经济工作会议指出，目前京津冀、粤港澳大湾区、长三角等地区发展呈现出许多新特点，要推动这些地区成为引领高质量发展的重要动力源。

国家发展改革委原副秘书长范恒山表示，区域经济发展到了一个关键时期。区域战略与政策的地位日益提升，其所发挥的作用越来越大，尤其是由中央层面直接决策出台的战略与政策一个接着一个，力度罕见。

——1月，习近平总书记在北京主持召开京津冀协同发展座谈会。同月，中共中央、国务院正式对外发布《关于支持河北雄安新区全面深化改革和扩大开放的指导意见》；

——2月，《粤港澳大湾区发展规划纲要》全文公开，粤港澳大湾区建设进入政策制定和协调推进实施并重的阶段；

——3月，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》；

——5月，习近平总书记在推动中部地区崛起工作座谈会上强调，不断增强中部地区综合实力和竞争力，奋力开创中部地区崛起新局面。

——8月，《西部陆海新通道总体规划》印发，这是深化陆海双向开放、推进西部大开发形成新格局的重要举措；

——9月，习近平总书记在河南主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时指出，黄河流域生态保护和高质量发展，同京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展一样，是重大国家战略；

——12月，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》发布。未来，长三角将成为全国发展强劲活跃增长极、全国高质量发展样板区、率先基本实现现代化引领区、区域一体化发展示范区和新时代改革开放新高地。

中国国际经济交流中心研究员马庆斌认为，一年来，我国更加强调发挥京津冀协同发展、粤港澳大湾区、长三角一体化等重大战略的引领作用和四大板块的支撑作用；更加强调区域治理能力和治理体系的现代化，用规则、规制等制度性建设推进区域协调发展进程；更加强调发挥市场的决定性作用和政府的引导作用，推进市场一体化建设，破除区域间要素流动的藩篱；更加强调区域协调进程中改革开放创新等软性因素，激发区域板块内生增长新动力。

区域发展协调性持续提升

一年来，我国继续统筹推进西部大开发、东北全面振兴、中部地区崛起、东部率先发展，区域协调发展亮点纷呈，地区经济形成良性互动的局面。

东部，创新驱动率先发展。

面对新时代新要求，东部各省市积极行动，率先探索并走好高质量发展之路，为其他地区提供先行先试的宝贵经验。以长三角为例，2013年至2018年，长三角地区生产总值年均增长7.7%，高于全国0.8个百分点。2018年研发经费投入占GDP的比重达到2.82%，三省一市研发投入强度均超过2%。今年以来，东部地区在人工智能、先进计算、智能制造等高技术领域的研发投入明显加大，新动能加快集聚。

西部，紧抓机遇持续发力。

西部大开发、“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道……如今的西部地区，正从“边陲末梢”变成开放前沿，脱贫攻坚扎实推进，基础设施更加完善，后发优势不断显现。

今年前三季度，云南、西藏、贵州等西部地区的经济增长表现依旧抢眼。

中部，乘势而上快速崛起。

2018年，中部地区经济增速居“四大板块”首位。今年前三季度，中部六省GDP增速全部跑赢全国水平，其中，江西实现8.6%的增长，湖南、湖北、安徽三省GDP增速均达到7.8%。从经济总量看，河南、湖北、湖南在全国十强中占据了三席。

东北，全面振兴步伐加快。

数据显示，2016年至2018年，东北地区经济增速分别为2.5%、5.1%、5.1%，与全国平均增速的差距呈现逐步缩小趋势。今年前三季度，辽宁经济增速达到5.7%，已连续7个季度保持在5%以上。辽宁、黑龙江两省高技术制造业增加值分别比上年同期增长25.0%、12.3%，远高于工业增速。

在马庆斌看来，中部、西南和东南3个片区已成为中国经济增长的新黄金三角地带。当前，南北发展差距的内在因素更多的是改革深度和创新能力问题，尤其是东北片区更需要通过营商环境优化等自身改革来强化发展动力。

8月26日，习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上强调，要根据各地区的条件，走合理分工、优化发展的路子，落实主体功能区战略，完善空间治理，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

“2020年，我国将在全面实现小康的基础上，迈向基本实现现代化的新征程。为适应这一发展目标的要求，国家空间结构将持续调整优化。”国家发展改革委城市和小城镇改革发展中心研究员冯奎认为，优化调整的方向应是落实优化主体功能区战略，完善空间治理，形成优势互补、高质量发展的区域经济布局，促进各地区走合理分工、优化发展的路子。在区域空间发展方面，要形成更精细的、空间单元更小的、按照不同主体功能区确定的不同政策。

高质量发展动力系统加快构建

当前，我国经济发展的空间结构正发生深刻变化，中心城市和城市群成为承载发展要素的主要空间形式。7月30日举行的中央政治局会议要求，深化体制机制改革，增添经济发展活力和动力，加快重大战略实施步伐，提升城市群功能。

马庆斌认为，我国区域经济发展更加注重发挥各地区比较优势，特别是中央财经委员会第五次会议提出，“增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力，增强其他地区在保障粮食安全、生态安全、边疆安全等方面的功能”，意味着区域功能定位进一步清晰化、法治化。

近年来，我国城市群建设取得明显进展，京津冀、珠三角、长三角等城市群所在地区发展上升为国家战略；成渝、长江中游、中原、哈长、北部湾等跨省区城市群的工作机制更加健全、基础设施更加畅通、市场更加统一有序、公共服务更加互惠共享，城市群内都市圈发展步伐明显加快。多个省内城市群建设也在有序推进中。

“总体来看，我国城市群的集聚和带动效应持续增强，支撑和服务区域乃至全国发展的功能更加优化。”国家发展改革委新闻发言人孟玮表示。

“中心城市和城市群进一步集聚要素，是经济建设的主战场。”冯奎表示，北京、天津将继续发挥中心城市作用，引领京津冀城市群发展，带动环渤海地区协同发展；上海将引领长三角城市群发展，带动长江经济带发展；以香港、澳门、广州、深圳为中心引领粤港澳大湾区建设，带动珠江—西江经济带创新绿色发展；以重庆、成都、武汉、郑州、西安等为中心，引领成渝、长江中游、中原、关中平原等城市群发展，带动相关板块融合发展。

在冯奎看来，为适应国家战略实施的需要，还将有一些区域中心城市通过做大做强，在大的区域发展格局中发挥辐射或联动功能。他举例说，京津冀联动中原城市群，就需要邯郸这样的区域中心城市发挥作用，但从现状来看，邯郸的作用发挥得还不够。“区域中心城市成长壮大，也将是未来区域经济发展的新动能”。（记者熊丽）

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