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“小资金”撬动“大发展”

山东枣庄：发展扶持资金助力村级集体经济发展

2019年12月04日10:58  来源：海外网
 
原标题：枣庄阴平镇发展扶持资金助力村级集体经济发展

发展壮大村级集体经济，是解决村级有钱办事，提升基层党组织凝聚力和战斗力的有效途径，也是推动乡村振兴的关键措施。如何因地制宜、创新模式、拓宽渠道，促进村级集体经济不断壮大，是乡镇面临的新课题。山东省枣庄市峄城区阴平镇率先在全区设立100万元村集体经济发展扶持循环资金，切实解决村集体经济发展过程中的启动资金难题，同时创造性提出循环使用模式，取得了较好成效。

阴平镇位于枣庄市峄城区西南部，全镇面积为100平方公里，共5.4万人。近年来，村级集体经济收入增长虽然较快，但集体经济收入总量低、发展不平衡、可持续性差等问题较突出，为了切实解决这些问题，阴平镇党委、政府在充分调研的基础上提出了2019年消除集体经济收入3万元以下村、2020年消除集体经济收入5万元以下村的目标，为达成目标阴平镇在增加政策和资金扶持力度的同时，制定了村集体经济发展扶持资金闭环滚动使用制度：

一是选优配强“两委”班子，加强村级组织领导。“火车跑得快，全靠车头带”，村党支部负责人是基层党组织功能发挥的组织者和领头人，对村级集体经济发展具有举足轻重的作用。为此，我们不断优化村“两委”班子结构，选优配强发展型村党支部书记的同时，把班子强不强作为集体经济发展扶持资金申报的一个重要条件。

二是设立发展扶持基金，实施“引导资金拉动”。积极协助村申报区级发展村集体经济扶持资金，把区级一期拨付的180万元集体经济扶持引导资金和每年配套的100万元作为集体经济发展扶持基金，设立专用账户，由镇发展村集体经济领导小组统一管理、闭环循环使用。申报扶持资金必须由村先提出项目计划书，经考察论证符合相关产业政策、通过可行性论证后与村签订扶持引导资金使用协议，村主要负责人以个人工资对资金安全提供担保，但对于不可抗力等情况造成的项目损失采取容错机制。扶持资金虽然是无偿使用，但根据项目盈利周期必须在5-7年内分批次偿还，一般按照每年10%、15%、20%、25%、30%的比例递增偿还。偿还的资金重新注入集体经济发展基金，再用于扶持其他村集体经济项目，帮助村集体经发展“迈开步子”，以点带面促进整镇提升，让资金循环利用，让发展细水长流。

三是强化项目资金监管，确保健康协调发展。组织镇纪检监察、组织、经管等部门成立监管领导小组，加大项目申报审批、招投标、资金使用、项目建设、审计验收、项目运营、资金回收全方位的监督。同时加强群众监督，充分发挥村级纪检委员和财务监督委员会的职能作用，进一步健全集体资产管理制度，严格按照“四议两公开”程序，实现扶持资金管理得严格、使用得合理。

四是制定配套激励政策，增强发展内生动力。在《阴平镇2019年综合考核办法》和《阴平镇发展壮大村集体经济方案》等文件中对发展壮大村集体经济，增加村集体收入设立了增量奖、保持奖和加分项，对提前回笼扶持基金的村负责人按比例给予经济奖励。使集体经济发展比较好的村和负责人政治上有荣誉，经济上得实惠，增强其发展积极性和内生动力。

扶持基金出台后，全镇共收到项目计划书23份，经过反复论证筛选，一期批准申报扶持资金项目5个，已建成投入运行4个，在建1个。如：罗庄村紧紧抓住政策扶持机遇，发展蝎子特色养殖业，建设3个蝎子养殖大棚，年收入90万元以上，村集体收入可达到22万元；东金庄村积极利用扶持引导资金，成立了枣庄正红生物科技有限公司，建成有机肥生产车间900平方米，地下发酵池2个1000平方米，通过收集人畜牧粪和农作物秸秆，年生产有机肥1000吨，通过地下管网直供每个蔬菜大棚，作为灌溉使用，发展循环农业。年生产有机蔬菜200吨，村集体增收20余万元。

坚持问题导向抓扶持。针对集体经济薄弱村缺资源、资金、项目、人才的问题，要坚持“输血”与“造血”相结合、外力帮扶与内力激发相结合，深入研究上级政策、全面分析村级发展短板，在财政补助、项目支撑、金融支持等方面，制定优惠政策，加大扶持力度，助力村级集体经济发展。

强化过程管控重实效。要本着“因村施策、一村一策”的原则，深入调研分析，紧贴自身实际，制定务实有效的帮扶措施，严格督导措施落细落地，不能满足于钱拨了、事做了、力出了，却不问实效、不求结果。比如，设立集体经济专项资金，不能满足于把钱拨付到村，关键是不仅要让村级组织“有钱用”，更要让村级组织“会花钱”，确保把资金用在“刀刃”上。

激发内在动力促长效。设立优惠政策的根本目的，是充分发挥政策的“杠杆”作用，撬动各类资源，最大限度地激发村级组织自身发展集体经济的“内力”，实现村级集体经济长效发展。要围绕政策实施，健全考核制度机制，激发村干部特别是村党支部书记发展壮大村级集体经济的动力。

(责编：冯粒、曹昆)
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