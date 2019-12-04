原标题：区块链不是发币炒币 它实际的作用比你想象的要大

中新网北京12月4日电 (彭婧如)区块链在中国正迎来前所未有的政策利好，掀起新的发展热潮，但一度沉寂的虚拟货币炒作热度却再度抬头，甚至有人竟敢假借中国人民银行名义发币炒币。

为何会出现这样现象？区块链和虚拟货币的发币炒币是什么关系？中新网采访了专家、业内人士进行解读。

胆肥！敢借央行名义发币炒币

近期，一个名为“DCEPAPI”的网站冒用中国人民银行的名义推出所谓“全新加密电子货币体系”，称“人民银行DCEP不直接对公众发行，人民银行先把DCEP兑换给商业银行或者是其他金融机构，再由这些机构兑换给公众……”而DC/EP是中国人民银行正在研发的数字货币。

对此，中国人民银行11月13日发布公告明确：人民银行未发行法定数字货币(DC/EP)，也未授权任何资产交易平台进行交易。人民银行从2014年开始研究法定数字货币，目前仍处于研究测试过程中。市场上交易“DC/EP”或“DCEP”均非法定数字货币，网传法定数字货币推出时间均为不准确信息。

中国人民银行表示，目前网传所谓法定数字货币发行，以及个别机构冒用人民银行名义推出“DC/EP”或“DCEP”在资产交易平台上进行交易的行为，可能涉及诈骗和传销，请广大公众提高风险意识，不偏信轻信，防范利益受损。

为何个别机构胆敢冒用中国人民银行名义发币炒币，还有人竟然相信了？这背后是因为区块链为人所熟知源于比特币。前几年，投资比特币等虚拟货币掀起的 “暴富故事”传闻风靡网络，让很多人知道了区块链。

“这让很多人误解，以为区块链就是虚拟货币。”中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔称。

最终，因各种发币炒币行为盛行，涉嫌非法金融活动，严重扰乱了经济金融秩序。2017年9月份，中国人民银行、中央网信办等部门下发相关公告，将代币发行融资定性为“一种未经批准非法公开融资的行为”，对发币炒币进行清理整顿。

区块链等于虚拟货币？NO！

“比特币等虚拟货币只是区块链技术应用的一种”，蚂蚁金服副总裁、技术实验室负责人蒋国飞表示，区块链的价值绝不在于发币炒币，而在于建立信任和建立协同，解决社会问题。

胡继晔解释，区块链只是一个中性的技术，是一个基于分布式账本的技术，有些不法分子打着区块链的旗号发币，是在打着技术的幌子进行诈骗。

因为闹不清区块链的门道，珠海的王女士近期就着了道。她在某理财直播间投资名为区块链理财的产品，近14万元，后来发现是场骗局。无独有偶，今年8月份，“比特猪”被上海浦东网警立案调查，平台打的就是“区块链+宠物=高收益”的旗号。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏提醒道，区块链作为一种平台技术，确实能够发币。但当下很多是披着区块链外衣进行的非法集资、传销、诈骗，建议不要跟风投资，远离这些打着区块链旗号的骗局。

虚拟货币：一个标准的金融泡沫

信达证券首席策略分析师陈嘉禾在一份研究报告中对虚拟货币的评价是“一个标准的金融泡沫” 。

“尽管绝大多数虚拟货币都宣称，自己的发行数量有限、不会无限扩张”，但陈嘉禾认为，虚拟货币不是真正的货币，既无国家力量背书、也无实际使用价值、更无实际供应限制，虚拟货币的价格只能通过下一个接盘者愿意出的价格来体现。

某大学金融专业一位博士研究生一直关注并研究区块链，他表示，2017-2018年跑了许多区块链论坛，很多论坛最受欢迎的环节不是讲技术应用，而是推荐各种有极高潜在收益率的虚拟货币，“这种民间的发币炒币都是‘吃人不吐骨头’”。

随着2017年9月，官方开始的虚拟货币清理整顿，中新网记者发现，目前一些从事虚拟货币行业的人对行业和职业都讳莫如深。

如张女士，2017年，在诱人薪资影响下，她选择跳槽加入一家区块链概念的公司，如今被问及工作近况时，她则不愿多谈，“这个行业很敏感，我的身份不方便回答，还请谅解。”

区块链能做什么？

梳理显示，目前区块链电子票据、区块链电子发票、区块链电子处方、区块链保险理赔等已经在一些城市开始试点。

何宝宏认为，区块链具有广阔的市场应用前景，包括供应链金融、司法存证、民生领域、国家治理等，都有很大的前景。

从事区块链研究的CBX研究院创始人谷燕西表示，他最近在思考如何运用区块链技术改造电影行业，实现电影制作方与消费方的直接连接，从而尽量越过电影院和视频网站之类的中介。

在全链通有限公司总裁路成业看来，区块链所具有的数据数字化天然表达方式，可用于数字资产、国家主权数字货币等领域。一些投行人士也认为，中国一旦将数字货币变为现实，对全球金融投资和互联网应用开发，都会产生颠覆性的影响。

“区块链技术的透明可溯、不可篡改的特性，大大降低了社会信任成本，提升了社会的运转效率。”蒋国飞称，未来区块链会像移动支付一样，改变人们的生产和生活，成为数字经济的基础设施。(完)

(责编：冯粒、曹昆)