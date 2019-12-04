原标题：12月起全国18个自贸试验区开展“证照分离”改革试点

中新网12月4日电 国家市场监管总局副局长唐军4日指出，自今年12月1日起，在全国18个自贸试验区开展“证照分离”改革全覆盖试点。通过改革，进一步明晰政府和企业责任，完善简约透明的行业准入规则，加强事中事后监管，进一步优化营商环境，更大激发市场活力，推动经济高质量发展。

资料图：市场监管部门办事窗口。胡哲斐 摄

国务院政策例行吹风会4日举行，唐军在会上做出如上表述。

唐军指出，改革试点的主要政策安排有三方面：

一是建立清单管理制度。将所有涉企经营许可事项纳入清单管理，清单之外不得违规限制企业进入相关行业或领域，企业取得营业执照即可自主开展一般性经营活动。清单实行分级管理，定期调整并向社会公布。

二是分类推进审批制度改革。所有涉企经营许可事项按照直接取消审批、审批改为备案、实行告知承诺、优化审批服务四种方式分类推进改革，我们把这四种方式称为“进四扇门”。其中直接取消审批13项，审批改为备案8项，实行告知承诺60项，优化审批服务442项。

三是完善改革配套政策措施。规范企业经营范围与申办经营许可的衔接，强化涉企经营信息归集共享，持续提升审批服务质量和效率，创新和加强事中事后监管，坚持依法推进改革。

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