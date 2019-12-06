“‘中国制造’值得我们信赖”

从0千瓦时到1亿千瓦时，再到突破85亿千瓦时，不断攀升的发电量，让第二次来永新燃煤电厂一期项目（以下简称“永新一期”）采访的本报记者深有感触。从坑洼不平的工地到现代化厂房，从几块礁石到标准化煤码头……几年时间，一座花园式电力工厂拔地而起（见图，永新一期供图），当地民众见证了“一带一路”项目从孕育浇灌到开花结果。

共建合作项目，打造能源合作的样板工程

“从第一天投产，到今年11月27日迎来永新一期双机商业运行一周年，逝去的时光幻化成电流，通过越南的电网，输送到各大工厂和千家万户。所有参与永新一期建设与运行维护的中国人，都感到艰辛的付出有着非凡意义。”永新一期生产管理部副经理张铮对本报记者说。

在12月4日永新一期举行的开放日活动中，越南电力集团副总经理吴山海为项目颁发了“发电优秀奖”。他表示，永新一期不仅履行了合同中承诺的运营目标，还成为越南电网系统过去一年发电量最大的电厂之一，对保障越南南部各省生产生活用电发挥了重要作用。

永新一期是中国企业在越南投建的首个采用“建设—经营—转让”（BOT）投资模式的项目，建设规模为两台62万千瓦超临界燃煤发电机组。据越南永新一期电力有限公司总经理徐京伦介绍，这是越南第一个采用超临界W火焰锅炉技术的电厂，这一技术让无烟煤燃烧更充分，相对于亚临界同类型机组，每年可减少二氧化碳排放约两万吨。项目同步建设脱硫、脱硝、除尘等设施，烟气排放指标优于越南国家标准，废水处理后的中水全部再利用，最大限度减少对环境的影响。

在集中控制室，越南籍工程师黄文宁正认真记录数据。他告诉本报记者，永新一期投产后，机组高负荷连续运行的优势凸显，2号机组甚至实现新机投产后连续运行277天的记录，平均负荷率等重要衡量指标在越南同类型机组中遥遥领先。

据徐京伦介绍，永新一期由南方电网、中国电力国际有限公司（中电国际）和越煤电力总公司共同投资建设，是“一带一路”能源合作的样板工程。“中越双方共商合作意向、共建合作项目、共享合作成果，让当地企业也能分到‘一带一路’合作的蛋糕。”

越煤电力总公司派驻永新一期的代表潘玉锦城见证了永新一期从动工到落成。他向记者介绍，2019年上半年越南经济增长6.76%，社会用电增长10.6%，电力为越南经济持续增长提供了重要支撑。“越中企业加强在电力等能源领域合作，将为越南经济发展不断注入新动力。”

承担社会责任，努力为当地民众创造福利

永新一期位于越南中南部平顺省绥丰县永新乡。这里依山傍水，但经济发展相对滞后。距离项目两三公里的永新乡小学，承载着当地未来发展的希望。来自永新一期的“大朋友们”尽其所能，助力这所学校的孩子放飞梦想。

“特别感谢中国建设者，他们为学校捐建的卫生间，彻底结束了男女生共用一个厕所的状况。新卫生间不但有了冲水马桶，还装了洗手池，学生们再也不用捏着鼻子上厕所了。”永新乡小学校长黎氏妆高兴地对记者说。

见到永新一期办公室员工沈丹江后，黎氏妆就像见到了老朋友，热情地交流起来。“中国企业在这里积极践行社会责任，为我们的学生捐赠了音响设备、学习用品等，非常可贵！”黎氏妆说。

面对校长的称赞，沈丹江格外谦虚。“我们常年在这里工作，对这里是有感情的。我们尽力参加当地的公益事业，希望回报这方水土和这里的人们。在这一过程中，在异乡的我们由异客逐渐成为乡亲。”沈丹江说。

越南平顺省委副书记杨文安表示，作为平顺省的重点基础设施项目之一，永新一期在项目开展过程中，聘用了许多当地工人，并培训了电力行业的管理和技术人员团队，在平顺省社会经济发展中发挥了重要促进作用。同时，项目业主还积极履行社会责任，为改善民众生活和促进当地经济社会发展作出了贡献。

永新乡人民委员会副主席阮清龙对中国企业为永新乡捐建文化活动室等行为予以高度评价。“崭新的文化活动室，面积是原来的两倍多，还配有空调、电视和电脑等设备，我们全乡重要的纪念庆祝活动，都会在这里举行。中国企业不但带来投资，还承担社会责任，努力为当地民众创造福利，非常了不起！”阮清龙说。

实现优势互补，共同做大做好合作的蛋糕

一个项目、两个国家、三个股东、四海五湖的员工……关系理顺了能释放活力，关系理不顺则成为阻力。这也是“走出去”的中国企业的切实体会。

“关键还是要抱团。”徐京伦说，以投入占比大的两家中方企业为例，虽然都是电力系统央企，但各有优势，互补协作。南方电网所处区域与东南亚接壤，因此被授权为大湄公河次区域电力合作的中方执行单位；中电国际拥有丰富的大型火力发电厂建设、运营经验和专业人才。“包括总承包商、分包商在内，我们每一方都好似一根手指，只有每根手指都牢牢攥在一起，才更有力量。比原计划提前200天全厂投入商业运行，这就是最好的例证。”

中电国际派驻项目代表李玉鹏也赞同这一比喻。“虽然大家来自不同企业，但在动工前就达成共识，要建设一个‘先进、可靠、绿色、环保’的示范性工程。通过永新一期的实践，我们看到，中国企业在海外市场完全可以实现优势互补，共同做大做好合作的蛋糕。”李玉鹏说。

在永新电厂，大到汽轮机，小到精密仪器，处处可见“中国制造”的身影。中国能建广东院派驻永新一期总承包项目部经理匡俊表示，项目带动了中国融资、设计、装备、施工“走出去”，金额超过87亿元人民币，真正树立了中国品牌。

作为集中控制室的运行主值，越南籍工程师何晖光是第一次全系统接触和操作“中国制造”。“电厂平稳运行一年来，所有设备都经受住了严格考验，‘中国制造’值得我们信赖！”何晖光对本报记者说。

（本报越南平顺12月5日电）

《 人民日报 》（ 2019年12月06日 03 版）

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