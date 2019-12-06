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亲身感受经济蓬勃发展的中国（国际论坛）

麦克·贝茨

2019年12月06日08:01  来源：人民网－人民日报
 

　　中国的发展经常被称为“经济奇迹”，但同时我们也不应忘记中国五千多年的文明史和创新精神

　　

　　今年9月，我和夫人完成了在中国的第三次徒步旅行——历时近一个月，从杭州走到温州。在这段旅程中，淳安千岛湖畔的下姜村给我留下了深刻的印象。听当地人介绍，下姜村以前是一个贫穷落后的村庄，直到2003年，一位有魄力的省委书记在下姜村调研时，指导村民们通过保护和优化自然资源来改善生活。于是，村民们行动起来，在山上种植竹木，清理了河流和村庄。如今的下姜村山清水秀，民宿、餐馆和葡萄园吸引着许多游客，村民也过上了富裕的生活。

　　当年的这位省委书记就是习近平，下姜村的经验也是“绿水青山就是金山银山”的生动实践。从很早以前，中国传统思想就开始传播“和谐”“与自然共生”等理念，将这些传统观点运用到现代，人们就能更好地理解中国对可持续发展的一贯追求，努力让环境保护与经济发展实现共赢。有目共睹，习近平主席更是把保护环境和应对气候变化摆在重要位置。当今，包括英国在内的许多国家虽在法律层面对节能减排作出规定，但唯有中国将其提升到理论高度。英中两国均是气候变化《巴黎协定》的重要支持者，英国还将主办2020年联合国气候变化大会。我相信在这一话题上，两国有广阔的合作空间。

　　我们的另一个经停地是义乌。作为中欧班列的始发站之一，这座城市向人们展示了“一带一路”倡议的魅力。义乌以小商品批发闻名世界，出口面向全球210多个国家和地区。巨型起重机将集装箱装载到世界上最长的货运铁路线上，开往莫斯科、马德里以及伦敦等地。在贸易保护主义不断加剧之时，共建“一带一路”的行动促进自由贸易并取得了丰硕的成果，令人耳目一新。英国是自由贸易的坚定支持者，自由贸易、资本市场和公平竞争一直是创造财富的基石。“一带一路”联通如此广阔的区域，需要数万亿美元的投资。作为亚洲基础设施投资银行的创始成员，英国可以成为“一带一路”倡议的关键合作伙伴。伦敦是全球领先的国际金融中心，也是全球最大的人民币离岸交易中心、第二大人民币离岸清算中心，拥有完善的法律和金融服务体系，可以在共建“一带一路”中发挥积极作用。

　　我们在中国徒步旅行，所遇之人无不善良、慷慨和开放。当我们到达磐安的玉山古茶场时，正巧赶上当地的“茶神节”。人们此时庆祝的美好生活，归功于40多年来中国的改革开放。如今，中国从最贫穷的国家之一发展成世界第二大经济体，8亿多人口摆脱贫困，这一成绩超过了人类历史上任何一个国家。

　　本次徒步旅行即将结束时，我们来到了青田县的方山乡，人们在梯田环绕的稻田里养鱼，这令我非常惊奇。鱼能吃掉对稻谷有害的昆虫和杂草，其排泄物也能提供肥料，农民不仅省去了农药和化肥的成本，还多了一条创收的途径——田鱼已经成为当地的美味，被各大高档餐厅青睐。虽然水产和农业分属不同的体系，但通过和谐合作，可以取得共同繁荣，对此我感触颇深。在一个经常迫使我们做出“非此即彼”或“非彼即此”选择的世界里，如果考虑将“互有彼此”作为第三个选项，会是一件令人振奋的事情。

　　中国的发展经常被称为“经济奇迹”，但同时我们也不应忘记中国五千多年的文明史和创新精神。中国人对教育的价值有着根本的信念，热衷于把机会留给后代；中国人崇尚勤奋、赞美进取、遵纪守法、充满激情……把这些特质在世界任何地方组合在一起，你都会见证一个经济蓬勃发展的社会。

　　（作者为英国上议院议员） 


　　《 人民日报 》（ 2019年12月06日 03 版）
(责编：栗翘楚、庄红韬)
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