发改委启动专项行动疏解投资堵点

12月5日，《经济参考报》记者从国家发展改革委获悉，国家发展改革委日前印发关于开展“投资法规执法检查 疏解治理投资堵点”专项行动的通知，明确于2019年11月至2020年5月，集中开展为期半年的“投资法规执法检查 疏解治理投资堵点”专项行动。

根据通知，此次专项行动的主要内容包括全面开展投资审批合法性审查；疏解治理投资“堵点”，切实优化投资环境；进一步落实促进民间投资及规范推广政府和社会资本合作（PPP）的政策措施；聚焦两个《条例》（《政府投资条例》和《企业投资项目核准和备案管理条例》）加快实施，完善投资法规制度体系；深化全国投资项目在线审批监管平台建设应用，创新投资管理和服务方式；落实法定职能，开展投资项目事中事后监管等六个方面。

其中，疏解治理投资“堵点”，切实优化投资环境，具体举措包括治理行政审批“堵点”，治理投资政策“堵点”，治理建设条件落实“堵点”，疏解数据“堵点”等四个方面。（记者孙韶华）

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