王微：危中有机 疫情防控将会激发创新业态

人民网北京1月31日电 （张晓赫 罗知之）当地时间1月30日晚，世界卫生组织（WHO）宣布，将新型冠状病毒疫情列为国际关注的突发公共卫生事件。国务院发展研究中心市场经济研究所所长王微在接受本网记者采访时表示，新型冠状病毒疫情的出现会对我国经济运行产生一定影响，特别是短期影响较大，但不会改变我国经济发展总体稳中向好的态势。
王微指出，WHO宣布新型冠状病毒疫情为国际关注的突发公共卫生事件，是基于目前该疫情的传播已经进入世界多国，需要引起国际社会给予更多关注，并采取有效措施和配置必要资源，共同应对疫情及其可能带来的更大危害。
“应该看到，我国采取的迅速和强有力的防控措施，已经得到WHO的高度认可，也为国际社会和世界各国应对新型冠状病毒疫情提供了良好示范。”王微说。
王微表示，新型冠状病毒疫情对我国经济运行产生的影响首先表现在疫情对短期宏观需求影响较为明显，特别是消费需求。防控疫情需要避免人口大规模流动和聚集，并采取必要的隔离措施，因此短期内会较大幅度降低消费需求，包括餐饮、旅游、文化、教育、娱乐等。
其次，疫情将对生产和市场供给产生影响。由于假期延长和对假期大量流动人口隔离观察等方面的要求，短期内会直接影响大量就业人口返城和企业复工。因此，短期或2020年一季度宏观经济供需两方面都会有所放缓。
另一方面，新型冠状病毒肺炎疫情防控也会给经济社会发展带来一些机遇。此次疫情防控将会激发一些创新业态，促进生产生活业态朝着智能化、线上化发展，促进灵活就业，网络办公等方面的发展，同时也有利于跨境电商等贸易创新方式的发展。
谈及短期内应对策略，王微表示，一是应当更注重舆情引导，特别是注意做好信息公开，减少社会恐慌，恢复信心和预期；
二是做好市场供给保障，特别是做好对基本日常生活的食品及防控疫情用品的市场供给；
三是鼓励创新和灵活就业，特别是基于互联网的新业态，新服务的发展，相关药品创新研发，鼓励有利于灵活就业的新型企业发展。此外，鼓励跨境贸易创新，更好应对全球疫情变化。
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