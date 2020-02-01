商务部：积极扩大进口，稳定国内市场肉类供应

人民网北京2月1日电 （孙阳）日前，记者从商务部获悉，商务部深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示精神，坚决落实党中央应对疫情加强市场保供系列要求，立即行动，协同推进，扩大肉类产品进口。

加强监测，掌握市场动态需求

商务部第一时间向中国食品土畜进出口商会、肉类产品进口龙头企业、经销企业广泛了解，摸查当前进口肉到港数量、港口库存情况和企业近期计划。

据初步监测，1月上半月，猪、牛等肉类实际到港共计31万吨，同比增长275%，预计1月全月到港64万吨，同比增长190%；天津、上海等主要肉类进口港口库存充足，业界估计目前在港猪牛肉库存共计16万吨；部分进口龙头企业一季度肉类进口计划10万吨以上，较上年同期大幅增长。

总体来看，目前进口肉类库存较为充足。

实现进口肉类贸易便利快捷

从当前国内市场肉类产品需求实际出发，在前期工作基础上，商务部深化部门横向协作，密切与地方和企业纵向联动，加强行业指导，为猪肉进口提供全方位便利。

一方面，充分利用进出口商会大宗商品信息平台，滚动发布猪肉进口、到岸动态、重点肉类出口商信息，引导企业开展商业对接，组织有序进口；另一方面，要求地方商务主管部门、许可证局和进出口商会在疫情期间特事特办、即来即办，为肉类进口备案登记、自动进口许可证审核提供绿色通道。

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