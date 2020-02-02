原标题：黄冈一被感染医生获捐10万元，字节跳动医务救助基金新增资助13人

经济日报-中国经济网北京2月1日讯 2月1日，由今日头条、抖音母公司字节跳动设立的“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”公布了第五批13人资助名单。

在这13人中有一名来自黄冈市中心医院医生和一名来自鄂州市中医医院医生，这也是基金首次向武汉以外的被感染医生拨付资助。

据湖北省卫健委通报，截至2020年1月31日24时，黄冈全市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎病例726例，全国范围内累计报告确诊病例数仅次于武汉，当地的医务工作者也需要支持。

字节跳动医务基金相关负责人表示，基金面向全国所有在抗击疫情一线的医生，只要符合条件都可申报。也欢迎医院、社会组织与我们联系提供线索，让有需要的医务人员能够及时获得帮助。

截至2020年2月1日，已经有47位抗击疫情一线医护人员获得资助。其中，45位因抗击疫情而不幸感染的一线医务人员，获得了每人10万元的资助；2位因抗击疫情不幸殉职的一线医务人员，每个家庭获得100万元的资助。

1月25日，字节跳动宣布向中国红十字基金会捐赠2亿元人民币，设立“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”。根据基金规则，为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情而确诊感染的一线医务工作者，经审核确认，每位资助金额为人民币10万元；为抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情而不幸因公殉职的一线医务工作者，经审核确认，每个家庭资助金额为人民币100万元。特殊情况则由基金管委会确认具体资助金额。

字节跳动相关负责人表示，目前专项基金管理委员会正与相关主管部门，公益组织，医院合作，寻找一线被感染的医务人员，将捐助送到他们手上。同时，被感染的医务人员或直系家属可以在今日头条、抖音app里搜索“字节跳动医务救助基金”，直接进行申请。

附：基金资助第五批医务工作者名单（13位，姓氏笔画排序）

王先生，武汉中南医院护士，2020年1月26日在武汉中南医院确诊

朱先生，武汉中南医院医生，2020年1月22日在武汉中南医院确诊

江先生，武汉中南医院医生，2020年1月21日在武汉中南医院确诊

陈先生，长江航运总医院医生，2020年1月29日在长江航运总医院确诊

赵先生，武汉协和医院护士，2020年1月22日在武汉协和医院确诊

赵先生，武汉中南医院医生，2020年1月20日在武汉中南医院确诊

胡女士，武汉协和医院护士，2020年1月22日在武汉协和医院确诊

柏女士，武汉中南医院护士，2020年1月21日在武汉中南医院确诊

夏先生，武汉协和医院医生，2020年1月28日在武汉协和医院确诊

郭女士，武汉中南医院护士，2020年1月13日在武汉中南医院确诊

谢先生，鄂州市中医医院医生，2020年1月29日在鄂州市中医医院确诊

解先生，武汉协和医院护士，2020年1月27日在武汉协和医院确诊

熊先生，黄冈市中心医院医生，2020年1月29日在黄冈市中心医院确诊

(责编：冯粒、曹昆)