“2017年返乡创业时，没经验，常常借钱发工资；2018年就被评为‘创业示范户’，还获得了县里创业奖励；2019年全年营业额超过300万元。将来饭店产品要实现标准化，开设连锁店……”在海南省澄迈县老城镇白莲墟的水禾田饭店，“90后”返乡创业大学生李永龙兴致勃勃地谈起他的创业心得。
2017年以来，澄迈县新增各类返乡创业人才8000多人，其中大学生返乡创业青年人才2700余人。
人才是强农兴农的根本。近年来，澄迈县坚持党管人才原则，以培育新型农业经营主体和强化乡村人才振兴为导向，大力实施“引凤还乡工程”和人才驱动战略。搭建青年创业交流平台，设立专项扶持资金，放宽创业贷款政策，创建创业孵化基地……随着政策举措一项项落地，全县人才返乡创业蔚然成风——
蔡於旭，大学毕业在城里生活近20年，2017年返乡，注册“慧牛”商标，如今企业拥有3个养殖基地，年出栏小黄牛2000头以上，带动795户近3000名贫困户走上脱贫致富之路；
徐取俊，辞去年薪20多万元的工作，回到家乡大丰镇才存村创建共享农庄，带领村民利用村里的闲置土地发展休闲农业、特种养殖、乡村旅游等项目，如今的才存共享农庄成为澄迈乡村振兴的“排头兵”；
陈大维，返乡后获得政府提供的11万元扶持资金，打造电商平台，把家乡的白胡椒、地瓜、山柚油等农特产品推向全国，2019年6月获得第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛海南赛区金奖；
……
澄迈人才创业“返乡潮”，带来新思维、新理念、新业态，带出乡村振兴新活力，带动农民致富增收。
“村里吧吧”是一个主题乡村旅游项目。以合作、加盟、并购等方式，构建起“互联网+乡村旅游”主题共享平台，同时还销售地方特产，能够有效促进当地农民就业，目前已吸引“加乐豆腐村”“效古沉香村”“玉包海钓村”等澄迈及周边市县多个主题乡村加盟，推动了农村三产的深度融合。
“一亩地一年收益少说也有上万元。”桥头镇沙土村村民杨其良说，在返乡创业人才带动下，沙土村把小地瓜做成了大产业。全村1300多户村民，95%的人建起了“地瓜楼”，人均年收入达3.2万元。
加乐镇加乐村盛产黑豆，家家户户制作黑豆腐，是有名的“豆腐村”。在返乡创业人才带动下，制作工艺改良后的黑豆腐，被快速推上海口等地的商超和社区柜台，本村及周边913户村民都“黏”到了产业链上。
永发镇东兴村返乡创业人才王成军，成功开发出蚯蚓粪等5个品牌有机肥，带动澄迈、定安、临高、琼中等地办起了12家生产基地，解决了70多人就业。
目前，澄迈返乡人才创业涉及农、林、牧、渔等产业领域，帮助全县4587户贫困户脱贫致富。
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