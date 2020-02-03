2019世界税收十件大事发布

本报电 2019年世界税收十件大事新闻发布会近日在北京举行，“中国实施更大规模的减税降费政策”等备受关注的国内外十件税收大事入选。本次发布会由中国国际税收研究会、中国税务杂志社和中国税务报社主办。世界税收十件大事评选已连续举办6年，该项评选以权威财经组织和单位提供的信息作为资料来源，邀请科研院所、企业界、中介机构和新闻媒体等多方专家学者参与，经多次讨论，优中选优。国家税务总局国际司负责人蒙玉英表示，评选从国际化专业化视角回顾2019年世界税收进程，科学总结发展成果经验，有助于研判未来国际税收发展趋势，对加强国际税收合作、做好今后国际税收工作具有重要参考意义。

（吴秋余）

国家开发银行聚焦服务国家战略

本报电 国家开发银行近日宣布，2019年该行聚焦服务国家战略，全年投放本外币贷款2.6万亿元支持实体经济发展。2019年，国开行大力推进基础设施补短板，积极培育经济增长新动能，促进区域协调发展，持续加大脱贫攻坚工作力度，圆满完成民营企业专项贷款和小微企业转贷款“双千亿”发放任务。今年国开行将积极支持制造业高质量发展、重大区域发展战略等重点领域；支持薄弱环节，继续加大金融扶贫和转贷款支持小微企业发展力度，做好保障性住房工作，大力支持健康养老产业和“三农”领域发展。

（许志峰）

《 人民日报 》（ 2020年02月03日 18 版）

(责编：曹昆)