2019世界税收十件大事发布
本报电 2019年世界税收十件大事新闻发布会近日在北京举行，“中国实施更大规模的减税降费政策”等备受关注的国内外十件税收大事入选。本次发布会由中国国际税收研究会、中国税务杂志社和中国税务报社主办。世界税收十件大事评选已连续举办6年，该项评选以权威财经组织和单位提供的信息作为资料来源，邀请科研院所、企业界、中介机构和新闻媒体等多方专家学者参与，经多次讨论，优中选优。国家税务总局国际司负责人蒙玉英表示，评选从国际化专业化视角回顾2019年世界税收进程，科学总结发展成果经验，有助于研判未来国际税收发展趋势，对加强国际税收合作、做好今后国际税收工作具有重要参考意义。
（吴秋余）
国家开发银行聚焦服务国家战略
本报电 国家开发银行近日宣布，2019年该行聚焦服务国家战略，全年投放本外币贷款2.6万亿元支持实体经济发展。2019年，国开行大力推进基础设施补短板，积极培育经济增长新动能，促进区域协调发展，持续加大脱贫攻坚工作力度，圆满完成民营企业专项贷款和小微企业转贷款“双千亿”发放任务。今年国开行将积极支持制造业高质量发展、重大区域发展战略等重点领域；支持薄弱环节，继续加大金融扶贫和转贷款支持小微企业发展力度，做好保障性住房工作，大力支持健康养老产业和“三农”领域发展。
（许志峰）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】