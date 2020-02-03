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机构预计上半年房价走势总体平稳

2020年02月03日09:06  来源：经济参考报
 
原标题：机构预计上半年房价走势总体平稳

　　易居房地产研究院2月2日发布的《2019年中国百城房价年度报告》指出，2019年全年，全国100个城市新建商品住宅成交均价为14460元/平方米，同比上涨11.2%，相比2018年全年上涨了1452元/平方米。

　　报告指出，观察2019年累计房价同比涨幅曲线，其大体上呈现倒U型走势。尤其是在2019年5月房地产政策收紧的情况下，此类曲线终结上扬态势掉头向下，体现了房地产价格去泡沫的导向。预计2020年上半年房价走势总体平稳。

　　数据显示，2019年全年，北上广深四个一线城市新建商品住宅成交均价为43788元/平方米，同比上涨10.8%；32个二线城市新建商品住宅成交均价为14233元/平方米，同比上涨9.3%；64个三四线城市新建商品住宅成交均价为11370元/平方米，同比上涨9.2%。

　　易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，一线城市2019年房价同比涨幅曲线大体上呈现持续下行态势，充分说明管控得当。二线城市总体上同样呈现下行态势，与二线城市楼市政策普遍收紧等因素有关，尤其是苏州等城市。与此同时，三四线城市总体上呈现“先扬后抑”的态势，与三四线城市2018年房价已经深度调整过一次有关，同时受制于各地收入水平等因素，涨幅难以扩大。

　　从历史数据来看，二线城市在2016年至2018年的三年里，房价同比涨幅较大，都达到两位数水平，而2019年终结了这个过程，房价涨幅重回个位数。严跃进指出，这较好体现了“房住不炒”，当然后续也要警惕房价涨幅扩大的风险，尤其是在都市圈、城市群大发展的背景下。

　　“综合而言，从城市结构上看，二线城市房价明显降温，三四线城市已经远离了2017年的疯狂涨价阶段，但2019年涨幅依然要大于2018年，后续仍然要警惕房价过快上涨。”严跃进表示，房价及涨幅的走势受到很多因素的影响，其中交易量是一个很重要的因素。

　　严跃进预测，2020年第一季度市场交易可能不会太好，客观上会牵制房价的走势。第二季度交易量可能会有所上升，但预计各城市库存压力较大，依然会有降价促销的动作，进而继续牵制房价上涨。整体而言，2020年房价总体上有望进一步平稳。(记者 高伟)

(责编：庄红韬、杨曦)
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