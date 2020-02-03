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口罩能否供应上？物资缺口有多大？如何调配监督？

2020年02月03日09:21  来源：经济参考报
 
原标题：口罩能否供应上？物资缺口有多大？如何调配监督？

　　疫情还在持续。口罩产能恢复多少、物资存在多大缺口、如何调配监督，备受关注。在2月2日工信部举行的新闻发布会上，工信部有关负责人就物资保障做出回应。

　　口罩产能恢复至60%医用N95口罩仍紧缺

　　根据工信部掌握的情况，目前国内口罩企业产能恢复率在60%左右。但医用N95口罩仍然紧缺。

　　“目前国内口罩一天产量超1000万只，医用N95口罩每天产能60万只。”工信部消费品工业司副司长曹学军说，N95是指过滤效率达95%标准的口罩，分为工业防尘和医用两类，以医用防护更高，生产要求、环境和标准也更高。

　　她说，1月24日以来，武汉向医疗物资保障组提出了多个批次的物资需求，医用N95口罩缺口仍较大。

　　工信部表示，将聚焦重点骨干企业产能挖掘，狠抓复工达产，协调解决原材料、关键零部件等供给问题，动用中央储备来保证重点地区需要，竭尽全力保障供应。

　　医用防护服日产能达2万件消杀用品有保障

　　工信部称，目前最紧缺的医用防护服供给正不断攀升。工信部新闻发言人黄利斌说，到2月1日我国医用防护服日产量已达2万件，与1月28日的0.87万件相比增幅明显，目前生产基本用于湖北。

　　除了医用防护服，百姓需求较高的红外体温检测仪、消毒杀菌用品等产能也在大幅回升。记者从蓝月亮了解到，蓝月亮第一时间加班加点生产，并调集了512万余元抑菌洗手液、含氯漂白水等产品运往湖北，同时明确要求各销售渠道、产品不得涨价销售。

　　“我们统计的消杀企业433家，其中84消毒液企业95家，平均开工率60%，日产量1579吨。”工信部原材料司司长王伟说，手消毒液每天产量已达140吨左右，医用酒精日产能407吨，红外体温检测仪复产50%左右，且都在逐步提高。

　　医疗设备产能也在扩张。1月30日，联影医疗技术集团有限公司首批医学影像设备抵达武汉火神山医院。据悉，此次提供的设备可在1分钟内完成患者的肺部扫描。目前联影在武汉、上海各基地备货充足。迈瑞医疗制造中心已提前开工，确保呼吸机、监护仪、除颤仪等急救设备供应，已连续几批将医疗设备安装到防疫一线。工信部称，医疗物资保障已经取得一定进展。

　　确保防疫物资生产调运全程可控

　　黄利斌说，联防联控机制物资保障组根据武汉疫情防控需求对医用防护服、医用N95口罩、医用护目镜、负压救护车及相关药品实施统一管理、统一调拨。工信部已向部分重点医用物资生产企业派驻特派员工作组，并将当天生产的重点医疗物资统一交由收储企业运输，定时调度、追踪运输物流和到货情况，实施闭环管理，确保防疫物资生产调运全程可控。

　　工信部最新数据显示，截至2月1日24时，国内生产企业累计向湖北发送医用防护服13.6万件，已抵达11.7万件；医用N95口罩发货13.4万只，已抵达13.1万多只；护目镜包括医用隔离面罩发送18.8万个，已运抵11万个。

　　此外，工信部已组织开发了国家重点物资保障平台，对医用防护服、口罩等7大类21个小类的重点医疗物资实施在线监测。截至1月31日，共有400余个企业入库，超过300个企业每天实时更新数据。下一步，平台将优化建设重点医疗物资供需平衡和调度功能，切实支撑好重点物资保障工作。

　　加大国际采购和技术支持全力保障市场需求

　　1月31日， CK258、MU5042、MU5052先后从韩国首尔飞抵中国上海，搭载阿里巴巴海外直采的超过50吨口罩等医疗物资。目前这批物资已运送至一线医院。

　　拼多多联合中国邮政、顺丰速运开辟了直达湖北省12个地级市、27个县的绿色通道，打通物流直采直送；海尔集结全球资源捐助防疫物资，免费为疫区开通救援物资运输通道和物流服务……生产企业积极复工的同时，平台企业加大国际采购，全力保障市场需求。

　　发布会上的数据显示，仅1月30日当天，我国口罩进口量超过2000万只。

　　此外，科技企业通过数据、人工智能等技术应用，也在全力助力疫情防控。近日，北京清河火车站落地应用了百度的AI多人体温快速检测解决方案，基于AI图像识别技术和红外热成像技术，可在一定面积范围内对人流区域多人额头温度进行快速筛选及预警。

　　工信部表示，将加大力度推动国际采购，打通国内国际标准对接与转换，紧急协调用好出口等医疗物资，并要求科技企业加大大数据支撑服务疫情防控力度。(记者 张辛欣)

(责编：庄红韬、杨曦)
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