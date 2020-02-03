原标题：10家中央企业承诺抗疫物资不涨价

随着各地各部门应对疫情措施的到位，防疫和民生保障物资不断得到保障。10家中央企业在加大生产的同时承诺抗疫物资不涨价，央行也开设跨境支付特殊绿色通道，方便社会大众。

打赢疫情防控阻击战，物资保障是重要一环。面对疫情，中央企业将支撑保障疫情防控当作头等大事。记者从国务院国资委了解到，国药集团、新兴际华、中国石化、中国石油、通用技术集团、中化集团、中国化工、中粮集团、华润集团、中储粮集团等10家中央企业做出承诺：疫情防控期间，全力以赴保障抗疫物资和重要民生商品供应，不涨价！

国药控股国大药房有限公司启动应急保障预案，总部商采中心、物流中心以最快的速度完成对现有防护产品、免疫类药品的全盘梳理、分拨、调配。同时，全国下属31家子公司联合作战、资源共享，想尽一切办法保障供应。

新兴际华得知医用防护服供应紧张的情况后，迅速组织下属企业与地方政府对接，主动请缨承担了十余万套防护服紧急生产任务。

“只要国家和人民需要就生产，不讲价。无论面对什么样的成本困难，不涨价。”新兴际华集团有关负责人说。

医用防护口罩的生产，涉及无纺布等多种原材料，其中不少来自石油制品。中国石化统筹各相关炼化企业采取临时改变排产计划等措施，提高装置负荷，开足马力生产医卫用聚烯烃等原材料。预计2月份将生产9.5万吨医卫用品原料，比1月份增产3万吨。

重要民生商品价格不涨、质量不降、供应不断。

目前，中粮集团已要求集团下属湖北周边工厂和中转仓保持米面油糖肉奶等粮油副食产品的充足库存，建立值班制度、每日通报，随时保障当地粮油市场的紧急供应。目前，企业每天发往武汉市的大米超过200吨、面粉面条约50吨、食用油约300吨。

据不完全统计，华润万家全国36个配送中心每天运输量达到2530车次，最高吞吐量达到2200万箱。其中，生鲜配送中心每日蔬菜配送量超过630吨，水果超过310吨，肉品超过150吨，确保满足全国各门店的生鲜供应。

吉林省多地企业也开足马力，24小时不停工保障医用物资生产供应。

在吉林市友华卫生材料厂，一排排生产线也在有条不紊地运行。

在原材料价格每吨上涨2000元、辅助材料只能空运的情况下，企业产品维持原价。目前，企业每天生产医用外科口罩3万到4万个，一次性医用帽子3万个，一次性手术衣400套至500套。

中国人民银行2月1日发布消息称，已开设跨境支付特殊绿色通道，安排人民币跨境支付系统（CIPS）为防疫相关和人民币海外清算行头寸调拨等紧急业务提供服务。

（记者孟含琪、颜麟蕴、吴雨、王希、林超、李杰采写）

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