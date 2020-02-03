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口罩产能恢复率六成

工信部表示将多措并举，加强医疗物资供给

本报记者  王  政

2020年02月03日09:25  来源：人民网－人民日报
 

　　口罩等医疗物资的产能如何？目前生产企业复工复产比例是多少？国家有关部门采取了哪些措施，确保防控物资需求？工业和信息化部有关负责人2日回答了记者提问。

　　口罩生产原料国内产能较充足

　　工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌介绍，对非常紧缺的口罩和医用防护服等物资，克服春节假期和疫情扩散等难度，全力动员企业复工复产。我国口罩产能约为每天2000万只，目前产能恢复率60%左右。

　　工信部消费品工业司副司长曹学军介绍，按照目前60%的产能恢复率，我国每天的口罩产量超过1000万只，其中主要是普通口罩、各种防护级别的防尘、防雾霾口罩。过滤效率95%的N95医用防护口罩，每天产能约60万只。口罩生产原料国内产能比较充足；而生产N95医用防护口罩，当前原料供应也没有问题。      

　　消毒液等供应紧张状况将缓解

　　截至2月1日，我国医用防护服日产量已经达到了2万件，比1月28日的0.87万件翻了一番多。现在的生产量基本用于湖北和武汉地区，其他地区的供应基本上靠库存。

　　据介绍，我国全自动红外体温检测仪日产能1500台，手持式产能每天1.5万台，产能恢复率约50%，伴随着企业陆续复工，初步判断能够基本满足需求。

　　对于很多人关心的消毒液，黄利斌给大家吃了一颗“定心丸”：

　　——我国84消毒液企业95家，平均开工率目前为60%，日产量1579吨，另有库存1908吨。84消毒液原料次氯酸钠日产能1万吨左右，日产量接近5000吨，有充足原料保障。

　　——我国手消液生产企业70家，每天产量目前已经达到了140吨左右，库存还有200余吨，随着企业逐步复工，包装问题得到有效解决后，供应紧张状况也将得到缓解。

　　——我国有医用酒精生产企业59家，日产能407吨，目前产量200多吨，复产率55%，而且在逐步提高，此外，还有乙醇生产企业可以做95%以上含量的酒精，日产量900吨，能够保证医用酒精原料供应。

　　紧急调配医用物资发往湖北

　　据初步统计，截至2月1日24时，国内生产企业累计向湖北发送医用防护服13.6万件，已抵达11.7万件；N95口罩发货13.4万只，已抵达13.1万多只；护目镜包括医用隔离面罩发送18.8万个，已运抵11万个。

　　国内一些出口加工企业，还向湖北紧急调拨了部分欧标防护服，还有一部分进口及海外捐赠的欧标、日标防护服分期分批运抵武汉，这些物资全交付给湖北省新型冠状病毒防护指挥部统一发放。

　　此外，国家还采取紧急措施加大进口。根据海关总署的数据，1月24到30日7天内共进口口罩5600多万只，其中1月30日当天进口量超过2000万只，对缓解供需矛盾起到一定作用。

　　联防联控机制物资保障组根据武汉疫情防控需求，对医用防护服、N95口罩及相关药品实施统一管理，统一调拨。工信部已派出工作组，对医用防护服生产和发运情况进行督导，尽量增加产能，并将当天生产的重点医疗物资统一交由收储企业运输，确保疫情防控物资生产调运全程可控、按时运抵武汉，全部交给湖北省防控指挥部统一负责调配和发放。

　　“连日来医疗物资保障工作有了一定的进展，但由于春节员工放假等多重因素叠加影响，国内产能与突发疫情下的实际需求相比还有不小的缺口。”黄利斌说，本着先保重点急需、统筹兼顾的原则，把物资保障的重心放在了武汉。即使在武汉，医用防护服、护目镜、口罩等重点物资也处于紧张的状态。

　　工信部还将进一步完善工作机制，动用中央储备来保证部分地区需要。同时，聚焦重点骨干企业产能挖掘，狠抓复工达产，全力协调解决原材料、关键零部件等突出问题和困难，快速增加有效供给。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月03日 02 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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