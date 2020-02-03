“说什么代购，我们直接捐！”(众志成城控疫情)

缅甸密支那云南同乡会会长高仲品（右）与密支那育成学校董事长李成润在向腾冲捐赠的部分防疫医用物资前合影。

“老高，十万火急！”

接到电话时，高仲品正在缅甸密支那的家里，和妻儿准备年三十的团圆饭。饭没吃到嘴里，心却揪起来了。

“腾冲刚刚确诊两个病例。医疗物资不够用，能否请你代购一批？”电话那头的云南省腾冲市外事办主任刘国庄的口气火急火燎。

锅里还噌噌地冒着热气，高仲品却坐不住了，立马带着妻子、儿子出门采购。密支那地界不大，物资也谈不上丰富，由于整箱货源很少，一家三口只能分兵三路，全城商店挨个跑，能买多少算多少。6个小时下来，屋里摞满了医用外科口罩、一次性手套、消毒液、洗手液等各类散装物资。

3人力量毕竟有限。高仲品是密支那云南同乡会会长。第二天，趁着互相拜年的机会，他把代购防疫物资的事逐一和同乡们商量。大家毫不犹豫。一位同乡的话说得提气：“说什么代购，我们直接捐！”

短短两三天，缅甸各地云南籍华侨华人奔走采购，各类防疫医用物资迅速汇来。

打包装箱时，一个贴着“密支那育成高级中学高中2801、2802班全体敬赠”纸条的箱子让高仲品心头一动。里面装着20多盒医用外科口罩，包装各异，有的甚至是不同品牌的口罩凑成一盒，一看便知是从好几家商店买来的。

原来，听老师们说腾冲告急，这所华文学校两个班级的学生主动捐出平时积攒的班费，自发跑了许多家商店采购口罩。有的学生买不到成盒口罩，就十个、几十个地买了捐来。这些年轻的身影中，既有不少“侨二代”、“华二代”，也有在当地土生土长的缅族孩子。

“缅族孩子们说，他们多次受邀去腾冲学习中文和中国文化，对中国有感情。腾冲有需要，中国有需要，他们想出力。”老师对高仲品说，“孩子们捐赠的物资虽然不多，但其中的胞波情谊特别珍贵。”

从1月26日开始，这些防疫医疗物资陆续送达腾冲。

“今天又在帮曼德勒各个侨社发送物资去腾冲和龙陵。密支那物资有限，这几天仰光和曼德勒的同乡会捐来了更多物资和款项。”2月2日下午，高仲品给记者发来信息。

在随后传来的照片中，记录了这样的场景：一箱箱防疫医疗物资码放整齐，正等待着他与当地朋友们搬箱装车，送往中缅边境口岸……

(责编：庄红韬、杨曦)