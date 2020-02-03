据新华社北京2月1日电 2月1日，中共中央政治局常委、国务院总理、中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组组长李克强赴疫情防控国家重点医疗物资保障调度平台考察，强调要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全力保障重点医疗防控物资生产供应，优化调度，优先保障重点地区需要，同时保障好生活必需品供应，为打赢疫情防控阻击战提供必要条件。

李克强听取了当前医用防护服、口罩等重点防控物资生产、调度和保障情况汇报。李克强说，加快医疗防控物资生产、增加供应保障能力，是降低疫情感染患者死亡率、提高治愈率和做好防控工作的必要条件。增加供应就是增强抗击疫情的战斗力。要充分挖掘潜在产能，在保证质量的基础上争分夺秒增加生产，还要创造条件扩大产能。要完善不同场所、不同人群科学使用医疗防控物资的标准，医护工作者战斗在抗击疫情第一线舍己救人，自身也需要防护，重点医疗防控物资首先要保证他们的需要。国务院联防联控机制要加强重点医疗防控物资全国统一调度，各职能部门要齐心协力，对湖北省特别是武汉市等疫情防控重点地区，医疗防控物资要优先保障。

李克强分别与生产医用防护服、口罩的河南、福建两地企业视频连线，对加班加点工作的工人们表示慰问。企业介绍目前生产情况，均表示要抓紧生产，为全国防控疫情出力。李克强询问企业生产还有哪些困难、原料等是否能有效保障。他说，疫情防控是当前全国上下共同的紧迫任务，医疗防控物资保障供应是其中的重要一环，生产企业是抗击疫情的“军工厂”，多生产一件产品，就是对医护人员和人民群众多一重保护、多一道安全屏障。希望你们开足马力，保质扩量增加生产。

李克强叮嘱随行有关负责同志说，随着疫情防控工作的持续推进，群众生活必需品保供任务会加重。要保障好蔬菜、肉食、蛋奶等的供应。各地要努力增加供给，维护正常交通秩序，畅通绿色通道，协调做好物流配送，保证批发市场、超市、便利店补货及时、正常供应和价格基本稳定，依法严惩哄抬物价、囤积居奇、牟取暴利等行为，打击假冒伪劣，维护市场秩序，保障人民群众正常生活。

刘鹤、肖捷、何立峰参加上述活动。

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