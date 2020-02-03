落实延长2月纳税申报期限措施

据新华社北京2月1日电 （记者郁琼源）记者1日从国家税务总局了解到，国家税务总局近日印发通知，要求各级税务部门认真落实各项医疗服务以及支持防护用品或药品生产的税费优惠政策，既巩固和拓展减税降费成效，又积极促进疫情防控。
通知要求，要落实延长2月纳税申报期限措施，稳妥细致做好办税缴费服务工作，用好电子税务局、手机App等，大力提倡网上申报、邮寄申报等多种申报方式，畅通网上线上办理和咨询渠道，拓展“非接触式”办税缴费覆盖面，避免办税服务场所人员聚集。
通知明确，要严格执行办税服务厅领导带班值班制度和当地对政务服务场所的有关要求，加强安全防护和办税缴费引导，积极采取预约服务等措施，为确需到办税服务厅办理业务的纳税人、缴费人提供分时分批、错峰错期办理的便利。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】