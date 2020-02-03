原标题：“得知要送武汉 凌晨出来摘菜”——中国“南菜园”广西全力抗疫保供应

南宁市武鸣区陆斡镇种植大户谢文江在种植基地查看毛节瓜（2月1日摄）。 新华社记者 黄浩铭 摄

新华社南宁2月2日电 题：“得知要送武汉 凌晨出来摘菜”——中国“南菜园”广西全力抗疫保供应

新华社记者刘伟、黄浩铭

2月1日傍晚，得知前天凌晨采摘的蔬菜已送到武汉市民餐桌时，广西南宁市坛洛镇庆林村村民卢跃英开心地笑了。

1月30日凌晨2点开始，卢跃英等60多名村民在坛洛镇金起桦蔬菜基地里冒着冷风，连夜采摘了10万斤包菜。

“村民们得知这些菜要送到武汉市场，个个干劲十足，8个小时左右就完成了采摘和装车。”金起桦蔬菜基地管理员黄庆说。

为支援湖北武汉抗击疫情，有中国“南菜园”美誉的广西迅速行动起来。自治区商务部门按照产品有来源、有运输渠道、有与湖北省保持常态联络渠道的“三有”原则，积极做好蔬菜保障供应准备。

1月29日晚，自治区商务厅了解到武汉急需一批新鲜蔬菜以满足市场供应后，立即向农产品生产、流通企业发布相关信息，不少企业踊跃捐赠。不到一天时间，首列满载200多吨新鲜优质蔬菜和禽蛋的冷链专列就从南宁国际铁路港出发，直奔武汉市吴家山集装箱中心站。2月1日中午，专列抵达武汉。

新鲜蔬菜保质保量供应的背后，凝聚着壮乡广大同胞对武汉人民的深情厚谊。南宁市武鸣区陆斡镇种植大户谢文江春节期间一直关注武汉疫情信息，他捐赠了刚采摘下来的10万斤毛节瓜。这些毛节瓜通过此次冷链专列以及志愿者驾驶的货车运抵武汉。

“尽些绵薄之力，湖北加油，武汉加油！”谢文江说。

自治区农业农村厅提供的数据显示，2019年底广西秋冬菜种植面积1435.6万亩，产量达2201万吨，秋冬菜产量位列全国首位，能够满足本地及全国重点地区的市场需求。

自治区农业农村厅有关负责人表示，为支援湖北省抗击疫情，自治区农业农村厅第一时间收集秋冬菜、水果等菜篮子重要农产品的产量、库存量、可集结供应量及冷链物流等情况，保障农产品可以及时驰援湖北。

记者在南宁市西乡塘区、武鸣区蔬菜生产基地看到，连片的蔬菜地覆盖着保温地膜，地里的芥菜、包菜、西红柿、莴笋、韭菜等蔬菜长势良好。收购蔬菜的货车可以直接开到田间地头，菜农们根据市场需求，及时采摘新鲜的蔬菜供应到全国各地市场。

“请湖北人民放心，只要有需要，仅我们这个2100亩的基地近期就能供应上百万斤蔬菜，两天之内就可以送到大家餐桌。”黄庆说。

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