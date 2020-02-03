原标题：打赢疫情阻击战，工商联在行动

疫情刻不容缓，责任重于泰山。2020年春节之际，面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情可能加速蔓延的严峻形势，党中央国务院高度重视，习近平总书记主持召开中央政治局常委会议作出重要指示，要求各级党委政府和各地各部门全面动员，全面部署，全面加强工作，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全力做好防控；李克强总理受习近平总书记委托到武汉现场指导疫情防控工作。全国工商联充分发挥系统和组织优势，认真贯彻落实习近平总书记和党中央关于做好疫情防控工作的重要指示精神，成立了防控疫情工作组，向32个省级工商联和31家直属商会发出通知，广泛动员广大民营企业和商会组织积极参与疫情防控工作；与湖北省工商联和有关方面密切对接，及时了解疫区需求，做好民营企业精准有序支援疫区的组织工作。

疫情牵动着亿万中国人的心。连日来，全国各地工商联、商会组织和广大民营企业以强烈的责任感和担当精神积极响应，以各种形式开展送温暖、献爱心，捐资、捐物、捐服务，逆行上一线、抗疫当先锋，与全社会一道，全力以赴投入到这场疫情防控阻击战中来。

广泛动员，全国工商联积极行动

驰援武汉，共克时艰。面对疫情随时可能扩散蔓延的严峻形势，全国工商联按照习近平总书记关于做好疫情防控工作的重要讲话和指示精神，把抗击疫情作为当前重大政治任务，要求各级工商联、商会组织积极发挥作用，要进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深刻认识做好疫情防控的重要性和紧迫性，切实把思想和行动统一到以习近平同志为核心的党中央的决策部署上来，紧急召开防控疫情工作组专题会议，迅速作出部署和安排，通过网上工商联和微信工作群等方式，广泛组织动员民营企业全面参与疫情防控工作。

1月25日始，按照全国工商联的要求，各地及时梳理民企参与疫情防控工作情况，全面做好支持服务工作，对民营企业在驰援武汉的过程中遇到的具体问题积极协调推动解决。此前的1月21日，中国民营经济国际合作商会和全联新能源商会率先发出通知，要求会员企业和商会秘书处积极投身到疫情防控战斗中来。1月22日，全联环境服务业商会向全国环境界同仁及会员单位发出携手合作、精诚团结，支持党和国家打赢这场疫情防控战役的倡议。1月23日，全国工商联医药业商会发出生产企业保供应、绝不囤货、杜绝加价销售，流通企业保货源调配、保货源充足，连锁企业保门店正常营业，全产业链相互协作、资源共享，稳定市场，积极配合医疗机构的倡议书。

与此同时，全国工商联加强对湖北省工商联工作指导和高效对接，及时了解湖北省开展疫情防控具体情况和具体帮扶需求，并将湖北需求信息发布到各地工商联和直属商会工作交流群，让供需对接更为快速精准。针对疫区医用物资缺口实际，组成专门工作群，制定《防护产品需求表》。加强与中国光彩基金会等机构对接，帮助通过这些机构进行捐赠的民营企业协调捐赠渠道。加强与各地民营企业的协调对接，根据其帮扶意愿，指导他们完成捐赠。

在全国工商联的倡议号召下，广大民营企业积极履行社会责任，通过捐款、捐物、捐服务等多种方式踊跃投身疫情防控阻击战。一是民营企业广泛参与捐赠。据不完全统计，参与捐赠的企业已超过千家，工商联所属商会近200家，有近100家企业捐款超过1000万元；二是深度参与精准捐赠。民营企业坚持理性捐赠、精准捐赠，与受赠地政府和部门充分沟通，科学评估疫区物资、技术短（紧）缺形势，努力做到捐赠与需求相匹配。绝大多数企业都对善款善物的适用范围、主要用途、使用规格等表达了明确意向；三是倾情参与救急捐赠。民营企业坚持疫区需要什么就捐赠什么、疫区急需什么就优先捐赠什么，充分发挥了捐赠的救急效益、实用效益和社会效益。

守土尽责，湖北工商联勇挑重担

疫情阻击战，湖北是一线。湖北省工商联第一时间成立了新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组，向全省各级工商联、商会和广大民营企业家发出全力支持打赢新型冠状病毒肺炎疫情抗击战的倡议书，呼吁各级工商联组织和广大民营企业家要坚定信心，积极响应党委政府号召，守土有责、守土尽责，顾全大局、以义为先，担当责任、奉献爱心，全力支持配合各项防控措施。希望广大民营企业为国家和社会分忧，全力保障防疫药品、器材、用具的生产和货源调配，特别是食品、药品等生产、流通、销售企业要切实保障货源充足，所有防疫药品、用具绝不涨价，通过合法正规的渠道，向武汉市捐赠资质齐全的医疗耗材、防护用品以及通用物资。还实时编发播报《情牵湖北，爱心接力--抗击肺炎疫情楚商在行动》简报，既及时同步传递情况，又极大地鼓舞了信心和士气。

在湖北省各级工商联的组织发动下，截至2月2日17时，据初步统计，楚商及部分省外企业共计捐赠现金60823.26万元人民币、102591.18美元;价值60412.11万元人民币和34513欧元的医疗物资，其中医用外科口罩6133172只，民用口罩40万只，KF口罩720只，N95口套400只，N95口罩5箱，防护服10.34万件，医用手套17.1万双，护目镜5.21万只，卫生帽5万个，静电空气净化机200台，消毒机10台，消毒水1车，消毒物资200吨，漂白水20万瓶，洗手液20.1万瓶，消毒液780箱，84消毒液1桶+8500瓶，测温仪550套，体温检测枪24支，电子体温计3000支，食品和饮品2500余箱;全省医护人员每人20万元保额的保险。

爱心接力，各地工商联火速驰援

一方有难，八方支援。全国各地工商联纷纷行动起来，从1月23日起，浙江、广东、上海、江苏、福建等32个省级工商联全部一边发出倡议书、公开信或者通知，一边紧急行动起来，成立疫情防控工作领导小组，建立微信工作群。既要求民企坚决守好企业自身“责任田”，教育员工做好个人自我安全防护，又发挥优势参与疫情防控，凝心聚力打赢防控硬仗；既发布供需信息、畅通捐赠渠道、组织民企有序参与，又及时将民企捐赠和参与防控情况汇总宣传；既第一时间释放重要信息，又第一时间鼓舞士气增强信心。“生命重于泰山。疫情就是命令，防控就是责任。”大灾面前又一次彰显出工商联强大的组织凝聚力、广泛的社会影响力和过硬的工作执行力，再一次彰显出广大民营企业“每临大事有作为”的责任与担当。广大民营企业按照党中央的决策部署，并肩携手行动起来，众志成城打赢这场疫情防控阻击战。据不完全统计，截至2月2日15时，民营企业和各级工商联所属商会累计实际捐资、承诺捐资、成立防疫基金总额共计84.21亿元，捐赠急需物资价值总额共计22.53亿元。

急难险重有担当，危机时刻见本色。全国各级工商联组织的广大民营企业家以及一批优秀年轻一代企业家挺身而出、冲锋在前，感召越来越多民营经济人士的加入，汇成了无惧风雨、踊跃奉献的滚滚洪流，必将在这场突如其来的战“疫”中书写下瑰丽篇章。

(责编：任妍、庄红韬)