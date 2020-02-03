开辟“绿色通道” 10万份新型冠状病毒检测试剂运抵武汉

一辆装载10万份新型冠状病毒检测试剂和配套医疗设备的货车连夜抵达武汉（人民网记者 崔东摄）

人民网武汉2月3日电 （记者乔雪峰 崔东 王欲然） 2月3日上午8点20分，一装辆载10万份新型冠状病毒检测试剂和配套医疗设备的冷链厢式货车抵达武汉。其中，3万个将定点捐献给湖北省慈善机构，剩下7万个将捐给武汉市防疫指挥部。

紧急任务10万份医疗物资驰援武汉

1月31日晚，交通运输部下达一份紧急运输指令，中山大学达安基因股份有限公司有一批新型冠状病毒检测试剂和配套医疗设备要运输到武汉市，需要安排冷链厢式货车一台。

疫情就是命令。收到紧急运输指令后，广州市交通运输部门立即启动应急运力，安排广州长运冷链服务有限公司承担本次应急运输任务，要求公司提前做好驾驶员和车辆准备，选派技术精良司机参与本次保障任务，并做好长运冷链公司和达安基因公司的衔接和信息沟通，详细了解达安基因公司运力需求、发车时间、地点等任务信息，组织双方做好衔接该车物资已于2月2日13时30分左右完成装车后从广州出发，驰援武汉。

全程护航 为援汉物资提供一条绿色通道

根据交通运输部的要求，对开展疫情防治应急物资运输车辆跨省通行高速公路，实行免收车辆通行费政策，并保障优先通行。

据广东市交通运输部部门介绍，为了确保这批物资能够准时安全送达“前线”，市交通运输部门积极协调省交通运输厅及时发放应急物资运输通行证，提请省交通运输厅及时将有关信息知照沿途省份交通运输部门，确保应急物资运输“三不一优先”（不停车、不检查、不收费，优先便捷通行），为广州援汉物资提供一条绿色通道，让医疗物资快速送达防控第一线。

物资顺利运抵武汉。（人民网记者 崔东摄）

在大后方，广州市交通运输部门还通过车辆监管平台全程对车辆运行情况进行监控，确保车辆运输安全。该车物资于2月3日上午8时20分左右顺利运抵武汉。

使命必达 为武汉“战疫”献上一份力

做好疫情期间物资运输保障，市交通运输部门共组织了8家应急运输企业共计52台货运车辆作为应急运力，包括冷链运输车、医疗废物运输车、厢式货车、重型货车等车型，并要求企业定车定人，配备好口罩、防护服等防护设施。

而执行本次应急运输任务的广州长运冷链服务有限公司就是疫情防控物资运输应急运力企业之一，该公司共准备了4台冷链货车作为应急运力。

此次配送任务全程约1100公里。为了保证安全高效地完成此次紧急配送任务，长运冷链公司安排两名司机执行任务，争取在安全情况下，按时将应急医疗物资运抵武汉。

“我们配齐防护服、口罩、手套、消毒液，接受过系统的防疫培训，使命必达，希望此次运输医疗物资能为武汉‘战疫’献上一份力。”顺利抵达武汉后，长运冷链公司应急任务司机梁威告诉记者。

(责编：夏晓伦、毕磊)