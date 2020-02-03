原标题：10位武汉一线被感染医生各获10万元资助

2月2日，“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”公布了第六批10人资助名单。

这10人都是一线被感染的医务工作者，分别就职于武汉市金银潭医院、武汉协和医院、武汉亚洲心脏病医院、长江航运总医院，根据基金规则每人获得10万元资助。目前，基金会已经将资金拨付到这10位医务工作者的账上。

(第六批资助汇款证明)

相关负责人表示，基金面向全国所有在抗击疫情一线的医务人员，只要符合条件都可申报。也欢迎医院、社会组织与我们联系提供线索，让有需要的医务人员能够及时获得帮助。

截至2020年2月2日，已经为六批共57名抗击疫情一线医务工作者提供人道救助。其中，55名因抗击疫情而不幸感染的一线医务人员，每人获资助10万元;2名因抗击疫情而不幸殉职的一线医务人员，每个家庭获资助100万元。

目前专项基金管理委员会正与相关主管部门，公益组织，医院合作，寻找一线被感染的医务人员，将捐助送到他们手上。

附：基金资助第六批医务工作者名单(10位，姓氏笔画排序)

方先生，武汉市金银潭医院医生，2020年1月21日在武汉市金银潭医院确诊

刘女士，武汉协和医院护士，2020年1月27日在武汉协和医院确诊

何先生，武汉亚洲心脏病医院医生，2020年1月21日在武汉亚洲心脏病医院确诊

李女士，武汉协和医院护士，2020年1月26日在武汉协和医院确诊

赵先生，武汉协和医院医生，2020年1月28日在武汉协和医院确诊

胡女士，武汉市金银潭医院护士，2020年1月22日在武汉市金银潭医院确诊

常先生，长江航运总医院医生，2020年1月29日在长江航运总医院确诊

黄先生，长江航运总医院医生，2020年1月27日在长江航运总医院确诊

韩女士，武汉市金银潭医院护士，2020年1月25日在武汉市金银潭医院确诊

熊先生，武汉协和医院医生，2020年1月26日在武汉协和医院确诊

(责编：冯粒、曹昆)