针对返程高峰，交通运输部采取这几项举措防控疫情传播

人民网北京2月3日电 （孙阳）今天上午，国务院应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情联防联控机制举行新闻发布会，请国家发展改革委、工业和信息化部、交通运输部、商务部、国家卫生健康委、国家市场监督管理总局负责人介绍疫情防控重点医疗物资和生活物资保障情况，并答记者问。交通运输部副部长刘小明介绍说，大家很关注返程高峰对疫情传播的风险问题，为了做好这项工作，交通运输部和相关部门抓紧研究，采取以下措施：
一是全行业动员。按照一级响应的标准做好防疫工作。
二是落实交通工具的通风、消毒以及旅客体温检测等有关工作。卫健部门也印发了交通工具消毒操作技术指南，督促客运站配备体温检测设备，对司乘人员逐一实施体温检测，具备条件的服务区、船舶、车站、码头设置留观室和隔离区，发现体温异常的，第一时间按照程序留观、隔离和移交。
三是全方位配合做好交通环节的疫情防控检疫工作。主要是配合卫健部门做好场站的卫生检疫站设置和检测工作。
四是指导地方管控进出湖北武汉等地的交通工具，主要是针对进出湖北武汉等地的交通工具进行必要的检测，确保“一断三不断”措施落实到位。“一断”就是要坚决切断病毒传播的通道，“三不断”就是要保证公路交通网络不能断，保障疫情防控的应急物资和运输通道不能断，保障必要的群众生产生活物资运输通道不能断。
五是做好在交通工具上和病例密切接触人员的追溯工作。乘坐民航、铁路、长途客运等交通工具时，如果发现确诊病例或疑似病人，相关的人员要做好追溯工作。同时，指导各地交通运输部门加强与人社、农业农村、教育等部门的沟通协作，落实务工人员输出地、务工人员用地以及学校等各方面的责任，履行好政府的责任、用工单位的责任、运输企业的责任，确保在返程高峰过程中传播的风险降到最低，确保防疫阻击战成功。
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