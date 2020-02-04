江苏 新兴市场出口旺（进一步做好“六稳”工作）

因为及早在俄罗斯布局市场，江苏精诚纺织有限公司2019年的销售额仍以20%的速度增长。公司董事长宋凌炎说，早在两年前就考虑到美国市场竞争激烈，公司改变策略，向新兴市场转移，去年对新兴市场俄罗斯的贸易实现大幅增长。“要不是未雨绸缪，销售额得下降不少，但开拓新市场补足了萎缩。”
在江苏，像精诚纺织这样积极开拓新市场的企业为数不少。南京海关统计显示，2019年，江苏出口目的地市场更趋多元化：欧盟跃升为江苏省第一大贸易伙伴，江苏省对欧盟进出口增长4.4%；新兴市场开拓力度不断加大，对“一带一路”沿线国家进出口增长9.4%，对非洲进出口增长12.9%。江苏省商务厅相关负责人认为，江苏制造业要实现高质量发展必须转型升级，肯定会有一个阵痛期，要让江苏制造业更主动地实现腾笼换鸟，实现外向型经济的高质量发展。
江苏是制造业大省，目前制造业正处于中低端向中高端攀升的阶段。自主品牌和创新的竞争力至关重要，江苏企业开始向产业链“微笑曲线”两端攀升。家庭清洁机械制造商科沃斯，以给国外品牌做代工业务起家。近年来，科沃斯积极开发自有品牌，生产的科沃斯吸尘机器人深受国内市场欢迎。公司负责人说，2019年前三季度，公司研发投入增长30.27%，同时代工订单下降，但自主品牌销售逆势上涨。“自有品牌这一步走得早，让我们占领了市场先机，未来我们将继续在品牌销售方面发力。”
南京市江宁区的外贸企业中，生产型企业占70%以上。近年来，江宁区加大对生产型企业自主创新能力的培育。成立于1969年的南高齿集团，专业从事高速、重载、精密齿轮传动装置的生产制造，如今以风力发电传动设备为主方向，不仅实现全球市场占有率排名领先，还在2016年入列工信部首批“制造业单项冠军示范企业”。
随着招商引资的深入，江苏的外资企业也在发生质的变化。在今年初召开的江苏省外商投资企业座谈会上，阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊表示，该公司已经从单纯的投资建厂向研发运营转变，在中国开展本土创新实践，参与打造的无锡国际生命科学创新园目前已经吸引了来自俄罗斯、英国、瑞典等国家的创新企业参与。依托良好的营商环境，在苏州工业园区的外资企业继续深耕发展，从园区设立之初的制造业企业为主向总部和研发中心变化，目前有500多家中外企业在此设立研发中心。
企业努力，政府也没闲着。苏州市商务局局长方文浜说，苏州市商务部门总结形成了“365”应对工作体系，建立健全监测预警制度、挂钩联系制度和调查研究制度，指导企业通过采取排除法、创新法、品牌法、分担法、替代法、转移法，强化政策支持体系、精准服务体系、应对预案体系、市场替代体系、投资促进体系。“最近，苏州市还出台了商务高质量发展高水平开放的50条政策，进一步支持企业发展。”方文浜说。
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