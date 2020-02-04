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发改委：有能力有信心 把疫情对经济的影响降到最低

2020年02月04日08:30  来源：经济参考报
 
原标题：发改委：有能力有信心 把疫情对经济的影响降到最低

　　2月3日，在国新办举行的发布会上，国家发展改革委副主任连维良回应记者提问表示，疫情对中国经济的影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。我们完全有能力、有信心打赢疫情防控阻击战，我们也完全有能力、有信心把疫情对经济的影响降到最低。

　　“从目前情况看，疫情对当前经济特别是对消费的影响在加大，尤其是对交通运输、文化旅游、酒店餐饮和影视娱乐等服务消费影响都是比较大的。”连维良表示，目前我们正处于春运期间，各种交通方式旅客发送量都明显下降，电影票房、旅游收入和餐饮收入同比也明显下滑。但同时，网上购物、网上订餐、网上娱乐等数字经济新业态十分活跃。

　　他指出，疫情对经济影响的大小，取决于疫情防控的进展和成效。需要强调的是，这种影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。不少人拿2003年非典疫情对当时经济的影响来推算此次疫情的影响，但现阶段，我国的经济实力、物质基础和应对突发事件的能力，都比那时明显增强。我们完全有能力、有信心打赢疫情防控阻击战，我们也完全有能力、有信心把疫情对经济的影响降到最低。

　　“目前当务之急，还是集中精力按照党中央、国务院决策部署，有力有序、科学周密、精准施策，有效防控疫情，让疫情的拐点尽快到来，尽早恢复正常的生产生活秩序。”连维良说。(记者 孙韶华)

(责编：庄红韬、杨曦)
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