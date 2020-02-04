原标题：各级财政累计投入470亿元用于疫情防控

光明日报北京2月3日电（记者陈晨）按照党中央、国务院的统一部署，各级财政部门继续加大疫情防控投入力度。截至2020年2月3日零时，各级财政累计下达疫情防控补助资金470亿元，主要用于患者救治、医务人员和防疫工作者临时性工作补助、医疗机构开展疫情防控工作所需专用设备以及快速诊断试剂等支出。

为全力支持疫情防控工作，财政部此前印发通知，要求各级财政部门要进一步做好疫情防控经费保障工作，统筹安排经费预算，用好中央财政转移支付资金，同时千方百计筹措资金，切实履行好经费保障职能。加强库款形势分析研判，有序规范组织资金调度，优先保障疫情防控资金拨付，积极主动与相关业务主管部门协商，研究细化疫情防控经费保障政策措施。积极配合有关部门，做好疫情防控物资保障和采购工作。及时制定疫情防控资金使用管理具体办法，强化资金使用监管。加大工作力度，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，切实加强疫情防控工作，全力支持打赢疫情防控阻击战。

《光明日报》（ 2020年02月04日 03版）

(责编：冯粒、曹昆)