各级财政累计投入470亿元用于疫情防控

光明日报北京2月3日电（记者陈晨）按照党中央、国务院的统一部署，各级财政部门继续加大疫情防控投入力度。截至2020年2月3日零时，各级财政累计下达疫情防控补助资金470亿元，主要用于患者救治、医务人员和防疫工作者临时性工作补助、医疗机构开展疫情防控工作所需专用设备以及快速诊断试剂等支出。
为全力支持疫情防控工作，财政部此前印发通知，要求各级财政部门要进一步做好疫情防控经费保障工作，统筹安排经费预算，用好中央财政转移支付资金，同时千方百计筹措资金，切实履行好经费保障职能。加强库款形势分析研判，有序规范组织资金调度，优先保障疫情防控资金拨付，积极主动与相关业务主管部门协商，研究细化疫情防控经费保障政策措施。积极配合有关部门，做好疫情防控物资保障和采购工作。及时制定疫情防控资金使用管理具体办法，强化资金使用监管。加大工作力度，确保疫情防控经费保障政策落实到位、工作部署到位、预算安排到位、资金拨付到位、监督管理到位，切实加强疫情防控工作，全力支持打赢疫情防控阻击战。
《光明日报》（ 2020年02月04日 03版）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】