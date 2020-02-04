广东省疫情防控指挥部集多方合力推动企业复产

人民网北京2月4日电 （邢郑） 记者获悉，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，广东省疫情防控指挥部办公室物资保障一组（下称物资保障一组）迅速启动重点防控物资生产企业生产情况动态监测，摸查全省防控物资生产企业名单，掌握各类防控物资生产情况，多方协调形成合力，排除万难推动企业尽快复产增产，切实做好防控物资收储供应，并开展了以下几个方面的工作：

一是全力完成国家任务。积极配合国家督导组工作，加强工作督查和驻点协调，防止应急物资被截留、调用。贯彻落实国务院工作部署，加快推进疫情防控重点物资生产企业及原材料、零配件企业的复工复产，经前期对重点物资生产配套情况摸查以及各地市和相关企业申请情况，确定了复工复产企业名单，要求各地市尽快帮助名单中的企业办理复工复产备案手续。同时，全力支持湖北疫情防控工作，按要求保质保量及时将应急物资调运武汉等地，陆续已有多批防护物资运达武汉。

二是驻点企业贴身服务。1月29日起，省工业和信息化厅派出多个小组分赴各地，前往多家企业现场驻点，全力做好企业服务，第一时间解决企业生产中遇到的各类问题，协调各级政府及有关部门做好对接，跟进落实，保障防控物资生产。在多方努力下，部分企业日产量甚至超过设计产能。对于重点企业，厅领导分别带队现场指导，深入了解其在当下特殊时期恢复生产面临的各种问题和困难，“一企一策”精准协调帮助解决，如派出特派员前往东莞一家口罩设备生产企业现场办公，帮助其协调解决厂房问题；现场协调省卫健委、药监局帮助深圳威护安全公司等多家出口企业转产国标产品等。

三是多方协调形成合力。物资保障一组各部门主动对接生产企业，采取有效措施，积极协调解决人员不足、原材料供应等实际困难，千方百计做好生产保障工作。

对此，相关负责人具体解释说，首先是多项举措解决人工紧缺问题。广东省人力资源社会保障厅、团省委等部门通过企业间协调、动员留校学生、青年志愿者、地方闲置劳动力等多种方式，满足企业用工需求。截至2月2日24点，全省各级共青团累计发布协助企业恢复生产志愿服务活动77个，招募志愿者2330人次协助恢复23家企业生产，累计服务时长达9280小时；省人力资源社会保障厅从技工学校组织抽调学生到广州金浪星帮助生产。

其次是跨区域调配解决原材料供应问题。通过将重点防控物资生产企业按产品分类建立产业链对接机制，畅通沟通渠道，跨区域进行采购调配，各地区、各部门之间相互支持、形成合力，帮助生产企业原材料、生产设备等方面的问题。例如协调帮助阳江金宇星从江门采购N95口罩的过滤材料；协调珠海市安信纳米从佛山必得福采购口罩生产材料。

最后是加强沟通保障通信。广东省工业和信息化厅、广东省通信管理局积极协调电信运营企业、铁塔公司采取有力措施，及时解决疫情防控工作中的通信保障和5G基站建设等问题。

据悉，下一步，广东省疫情防控指挥部办公室物资保障一组将严格按照国家和省疫情防控应急指挥部统一部署，强化政治担当、责任担当，牢固树立全国、全省“一盘棋”意识，同舟共济、共克时艰，坚决打赢新型肺炎疫情防控狙击战。

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