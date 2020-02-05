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中国多措并举保经济平稳运行（锐财经）

本报记者 王俊岭

2020年02月05日05:33  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　在疫情防控期间，湖南省永州市东安县多家超市货架上粮油米面、蔬菜瓜果等一应俱全、价格平稳，居民所需有保障。图为2月4日，居民在东安县世纪联华超市选购红辣椒。
　　严 洁摄（人民视觉）

　　新型冠状病毒感染的肺炎疫情对中国宏观经济运行的影响引发关注。日前，国家发改委等部委有关负责人表示，总体来看，疫情在对交通运输、文化旅游、酒店餐饮和影视娱乐等服务消费领域产生影响的同时，也使得网上购物、网上订餐、网上娱乐等数字经济新业态十分活跃。目前，有关部门正在采取多种措施，积极增加供给、畅通配送渠道、稳定市场秩序，同时还分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施，鼓励企业主动应对挑战，最终确保经济平稳运行。

　　“保供稳价”物资充足

　　物资供应充足，市场秩序井然，是确保宏观经济稳定运行的基础。面对疫情带来的影响，有关部门采取了有效的措施，保障各类生活必需品供应。

　　“从供应来看，全国绝大多数生活物资，特别是食品供应是有保障的。我国的粮食总产量连续五年稳定在1.3万亿斤以上，库存充裕，各类企业的稻谷、小麦库存超过国内一年的消费量。”国家发改委副主任连维良在日前举行的国新办新闻发布会上说，目前武汉市和湖北省的生活必需品总量是有保障的，价格在阶段性上升后也开始回落，全国其他地区供应也相对充裕和有保障。

　　连维良介绍，中国将以超过常态化的需求来组织供应，宁可增加库存，宁可备而不用或者备而少用，也要坚决防止出现短缺，同时稳价格、优秩序。

　　据商务部副部长王炳南介绍，随着人员陆续返程，大中城市生活必需品需求不断增加，存在局部地区物流不畅、商贸企业人手不够、中小企业开工不足等问题。对此，商务部也采取了积极措施：在动员复工开业方面，指导各地全面动员中小商贸企业尽快开门营业，统筹人员上岗，落实经营场所通风、消毒、人员疏导等内部防控措施，增加购物、餐饮等基本生活服务供给。

　　精准施策对冲疫情影响

　　连维良分析，疫情对经济的影响是阶段性的、暂时性的，不会改变中国经济长期向好的基本面。连维良强调，中国完全有能力、有信心打赢疫情防控阻击战，也完全有能力、有信心把疫情对经济的影响降到最低。

　　“当前要在严格落实疫情防控措施的前提下，推动保障疫情防控、能源供给、交通物流、城市运行、医疗物资和生活必需品及其他涉及国计民生的企业复工复产，推动重大项目、重大工程和具备条件的企业复工复产。分情形制定出台对冲疫情影响的政策措施，特别是尽力帮扶受疫情影响较大的行业企业。目前，相关部门已经出台了不少这方面的政策措施，后面还将有序出台这方面的积极措施。更重要的是，要努力化危为机，针对疫情防控中暴露的问题特别是短板，以更大的力度、更加精准地补短板、强弱项，培育和壮大新的经济增长点。”连维良表示。

　　事实上，近期中央及地方有关部门已经陆续出台了扶助企业、稳定经济运行的具体政策。北京市鼓励企业通过与职工协商一致采取调整薪酬、轮岗轮休、缩短工时、待岗等方式稳定工作岗位，尽量不裁员或者少裁员；上海市采取实施失业保险稳岗返还、推迟调整社保缴费基数、实施培训费补贴等政策，为企业减负、加油……

　　专家普遍认为，这些举措对于对冲、缓解疫情不利冲击，促进经济平稳健康发展将产生积极作用。

　　国际机构看好中国经济韧性

　　令人欣慰的是，很多企业也在千方百计寻找对策，尽量保证商品与服务的供给，缓解疫情影响。

　　面对线上购物增多带来的配送压力，多点Dmall利用大数据系统24小时保持对防疫商品、民生商品的价格波动的检测，及时引导合作商家调整物资供应。西贝莜面村、牛华八婆麻辣烫、全聚德等知名餐饮企业，为减少疫情传播风险纷纷暂停堂食业务，转为在外卖业务、外带业务上发力，力求渡过难关。

　　对于中国经济的韧性，国际机构也表达了积极的态度。当地时间2月3日，世界银行表示，中国政府方面有充足的政策空间来应对这一疫情，并且为市场注入了相当大规模的流动性，这些举措能够缓和疫情给中国经济增长带来的损失。

　　与此同时，国际货币基金组织（IMF）总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃表示，IMF支持最近一段时间以来中国政府在应对疫情方面采取的措施，包括财政、货币和金融等领域。“中国经济继续展现出极强的韧性，我们对此充满信心。”她说。

　　中国国际经济交流中心总经济师陈文玲分析认为，在疫情影响下，中国一季度经济遭受一定冲击是大概率事件。但是长期来看，中国的经济基本面没有改变，经济发展的韧性、弹力、空间依然存在，不会因为突发疫情而发生改变。

(责编：曹昆)
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