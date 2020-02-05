连云港港口实现“开门红”

江苏连云港港口积极做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情严防严控工作，实现疫情防控和港口生产两不误，1月份港口生产在逆境中实现了“开门红”。据统计，今年1月份连云港港口累计完成货物吞吐量2124.27万吨，同比增长4.52%。其中，外贸吞吐量完成1163.44万吨，同比增长20.67%。图为2月4日，码头工人在江苏连云港港口装运货物。

王健民摄（人民视觉）

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