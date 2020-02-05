本报北京2月4日电 （记者徐佩玉）在2月3日创纪录单日公开市场操作投放1.2万亿元之后，2月4日中国人民银行继续充足供应流动性，当日公开市场操作逆回购投放资金5000亿元，央行两日投放流动性累计达1.7万亿元，充分显示央行稳定市场预期、提振市场信心的决心。

央行表示，超预期流动性投放推动货币市场和债券市场利率下行，并将进一步推动贷款市场利率下行，有利于降低资金成本，缓解企业特别是小微企业的财务压力，扩大融资规模，支持实体经济。

建设银行首席经济学家黄志凌介绍，往年春节后，由于节前流动性总量已经比较高，加之春季期间现金大量回流银行体系进一步增加流动性，而银行体系的流动性需求下降，央行一般都会暂停公开市场逆回购操作，并通过逆回购到期自然回笼流动性。

“此次央行节后立即开展逆回购操作净投放流动性，主要是考虑到了疫情防控特殊时期不确定因素比较多，市场流动性需求可能增加。”黄志凌表示，这体现了央行充足供应流动性的决心和操作上的灵活性，为金融机构支持疫情防控、服务实体经济和保持金融市场稳定送出了“定心丸”。

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