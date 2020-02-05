原标题：政策集中落地 解中小企业疫情之痛

疫情突袭之下，诸多中小企业遭遇短期困难，中央和地方多项有针对性的政策正在陆续落地。日前，人民银行、财政部等多部门均发文，明确加强对小微企业、民营企业等重点领域信贷支持以及对部分企业贷款进行贴息支持。同时，江苏、上海、北京、广东、山东等地陆续推出一系列中小企业减负措施，涉及缓缴社会保险和部分税款、减免房租、贷款适当展期等诸多方面。

日前，工信部和中国中小企业协会对受到疫情影响的中小企业经营情况开展专项问卷调查。业内专家表示，相关调研旨在为相关部门提供更多决策参考，预计未来一段时间内更多支持政策有望落地，货币和财政政策也有望精准发力，助力企业渡过难关。

上海市人民政府参事、中欧国际工商学院教授盛松成表示，由于这次疫情暴发正值春节期间，1月下旬以来，我国采取的控制措施明显强于非典时期。随着各地防控不断升级，春节假期相应延长，多个省份宣布企业不早于2月9日复工。每停工一天，意味着企业要承担包括房租、工资、各种费用摊销等在内的多种经济损失。民生银行首席研究员温彬也表示，批发零售、餐饮、住宿、物流运输等行业受此次疫情影响较大，这些行业正是中小企业较为集中的领域。

业内人士表示，为中小企业发展创造更好环境是政策长期关注的重点，在疫情背景下，更需及时、有效的政策雪中送炭。最近一段时间，诸多针对性的政策陆续出台。

人民银行、财政部、银保监会、证监会和外汇局日前联合印发的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》明确，对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业，以及有发展前景但受疫情影响暂遇困难的企业，特别是小微企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷。财政部日前也发文明确，要加大对受疫情影响个人和企业的创业担保贷款贴息支持力度，对受疫情影响暂时失去收入来源的个人和小微企业，地方各级财政部门要会同有关方面在其申请创业担保贷款时优先给予支持。

另外，相关部委和行业协会已及时开展专项调查，摸底疫情对中小企业的影响。2月3日，工信部发布《关于开展新型冠状病毒疫情对中小企业影响问卷调查的通知》；1月31日，中国中小企业协会向会员单位发放《关于发生疫情和疫情防控对中小企业影响的调查问卷》，现已回收多份问卷。

地方层面，苏州率先推出了惠及中小企业“苏十条”，确保受疫情影响的中小企业信贷余额不下降、融资成本降低，同时推出中小企业减免房租税费、缓缴社会保险和部分税款等多项措施，执行期限为三个月。中国中小企业协会执行会长张竞强表示，当前仍处于疫情防控关键时期，很多中小企业还不能正常开工经营，但有效的政策措施可以帮助企业“尽量止损”，特别是在资金、财税等方面直接减负，能够在很大程度上缓冲疫情对企业的不利影响，帮助中小企业渡过难关。

上海、北京、广东、山东等地也接连推出多项政策，为遇到困难的中小企业发展保驾护航。

2月4日，山东提出了包括降低企业担保费率、加强应急转贷基金使用以及实施贷款风险补偿在内的20条中小企业支持政策。此前，上海、北京也相继推出延长社会保险费征收期等政策，并强调加大对受疫情影响中小企业的信贷支持和补贴。

在政策引领下，银行、地产等行业也积极为受疫情影响的中小企业减负。农业银行、建设银行、交通银行、渤海银行等多家银行对湖北省内普惠性小微企业、个体工商户和私营企业主经营性贷款，在现有利率基础上下调0.5个百分点。网商银行针对150万湖北小店和正在抗击疫情的30万医药类小店，不抽贷不断贷，并将利息下调10%。万达、保利、宝龙、东原、龙光、禹洲等房企旗下商业纷纷表示将对中小租户减免租金。

业内人士预期，短期内还将有多地持续跟进对中小企业的支持政策，建议财政政策和货币政策继续精准发力。中欧国际工商学院教授许小年表示，与2003年非典时期举措相似，政府可为疫情影响严重的中小企业减免或者缓征税费，同时缩减政府其他开支，用于救助中小企业。国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，货币政策要更加灵活适度，保障市场流动性合理充裕。特别是要通过定向降准、再贷款、再贴现等措施，加大对中小银行的流动性支持，鼓励中小银行进一步服务好受疫情影响较大的民营和小微企业。

中银国际证券首席经济学家徐高表示，要加大对中小企业的流动性投放。由于部分中小企业直接从金融体系获得融资途径有限，也要营造更为宽松的融资环境，整体环境改善后，中小企业就会从中受益。

盛松成表示，应高度重视此次疫情对企业、尤其是中小企业经营和就业的影响，避免“一刀切”式过度干预而额外增加企业的负担。在控制疫情的前提下，鼓励员工在家远程办公，而不是让经济更长时间地处于“休克”的状态，从而抵消财政、货币政策降低企业成本的效果。他表示，只要各项政策和措施得当，这次疫情冲击应该是短期的和可控的。(记者 张莫 罗逸姝)

(责编：庄红韬、杨曦)