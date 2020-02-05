原标题：国内油价下调幅度创近七月新高

国家发改委消息显示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2020年2月4日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别降低420元和405元。

“折合升价为92#汽油下调0.33元/升，0#柴油下调 0.35元/升。油箱容量为50升的消费者加满一箱92#汽油少花16.5元。本轮调价为2020年首次下跌，同时也是2019年6月11日24时（汽柴油分别下降465元/吨、445元/吨）以来新高。”卓创资讯分析师徐娜表示。

由于春节假期延长，调价窗口相应推后，令本轮调价周期历时较长。期间国际油价整体呈现先震荡上涨，随后快速下滑趋势。徐娜认为，后期来看，原油需求能否恢复仍待观察，若需求回暖力度不足，不排除油价继续下跌的可能。因此，下一计价周期初，原油变化率或依旧处于低位，不排除2月18日24时国内成品油价格继续下调的可能。(记者 王璐)

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