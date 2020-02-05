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广东 搭建农产品网络平台（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年02月05日08:53  来源：人民网－人民日报
 

　　本报广州2月4日电  （记者李刚、贺林平、姜晓丹）架上手机，打开直播软件，一边介绍农产品的特征一边向网友出售产品……连日来，广东农产品“保供稳价安心”行动平台等网络平台正在尝试通过网络直播的形式，在疫情防控期间，助力产销双方高效对接。

　　广东省在农业农村厅指导下，由农产品采购商联盟发出“保供稳价安心”倡议书，及时搭建起广东农产品“保供稳价安心”平台，以大数据精准对接供需信息。当前，全省农产品供给充裕稳定。

　　2月3日，平台首次上线采购商会客室，供货商进入一亩田APP上的“保供稳价安心”平台会客室，与采购商在线交流，根据采购商需求实时对接供货。

　　目前，广东全省已有超过850家农产品企业积极响应，自发加入“保供稳价安心”行动平台。从水果蔬菜到禽畜肉类，从食品生产商到生鲜超市……各农业企业承诺，将竭尽所能及时组织主要农产品采购供应，以生产促供应，保证不哄抬价格，让消费者放心、舒心。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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