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浙江 产销对接齐发力（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年02月05日08:53  来源：人民网－人民日报
 

　　本报杭州2月4日电  （记者江南）最近5天，8.1万斤带着泥土香的浙江临安春笋，端上了杭州等地居民的餐桌。杭州市临安区供销总社和区农业农村局、商务局等联手，打通线上、线下销售新渠道，居民“宅”在家里就能收到电商全程冷链配送上门的时鲜蔬菜，也解了笋农卖难之忧。

　　杭州临安区是全国春笋主产地之一，随着疫情蔓延，当地两大批发市场的中间商无法正常开市。供应链一“断”，笋农挖好的春笋也卖不出价钱。节前春笋收购价格约每斤10元以上，年后收购价一度跌到每斤2元。

　　当地有关部门迅速行动，对接淘宝、叮咚买菜等电商平台，联系盒马鲜生、联华超市等商超企业。在当地物业管理协会协助下，临安春笋第一时间被送进杭州各大居民小区。自1月30日以来，已通过线上销售临安春笋2.6万斤、线下销售5.5万斤，目前收购价格也回升到每斤7元左右。

　　为保障居民的“菜篮子”“米袋子”，浙江商务部门加强货源组织，指导产销对接，各地还落实了一批储备规模大、物流配送能力强的保供骨干企业。商务部门建立报告制度，对生活必需品市场供求、每日市场供应异常和脱销断档异常等情况第一时间报告。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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