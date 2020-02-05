拉萨 大米面粉糌粑随时补货（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

本报拉萨2月4日电 （记者徐驭尧）走进拉萨百益超市西郊店，各色商品摆满货架、琳琅满目；去往拉萨周边的蔬菜种植基地，大棚里瓜果飘香，农民正在认真分拣运输，装满一车又一车……
目前，拉萨市食品蔬菜储备充足、品类丰富，各类果蔬禽肉蛋奶的价格均较为平稳，藏族同胞经常食用的糌粑、酥油等食品资源储备充足。城关区净土农业发展有限公司有关负责人介绍，目前拉萨库存有大米超过300吨、面粉超过25吨，大米、面粉、糌粑可随时补货，供应商将在第一时间进行配送。
“市场保供稳价投放工作于去年12月开始，为期4个月。此次冬春物资主要在于平抑市场物价，蔬菜均以低于市场20%至50%的价格销售，牦牛肉以低于市场8%至25%的价格销售，保障不脱销、不断档，满足拉萨市区群众‘双节’期间物资需求。”拉萨净土农产品直销点一名工作人员介绍。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】