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拉萨 大米面粉糌粑随时补货（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年02月05日08:53  来源：人民网－人民日报
 

　　本报拉萨2月4日电  （记者徐驭尧）走进拉萨百益超市西郊店，各色商品摆满货架、琳琅满目；去往拉萨周边的蔬菜种植基地，大棚里瓜果飘香，农民正在认真分拣运输，装满一车又一车……

　　目前，拉萨市食品蔬菜储备充足、品类丰富，各类果蔬禽肉蛋奶的价格均较为平稳，藏族同胞经常食用的糌粑、酥油等食品资源储备充足。城关区净土农业发展有限公司有关负责人介绍，目前拉萨库存有大米超过300吨、面粉超过25吨，大米、面粉、糌粑可随时补货，供应商将在第一时间进行配送。

　　“市场保供稳价投放工作于去年12月开始，为期4个月。此次冬春物资主要在于平抑市场物价，蔬菜均以低于市场20%至50%的价格销售，牦牛肉以低于市场8%至25%的价格销售，保障不脱销、不断档，满足拉萨市区群众‘双节’期间物资需求。”拉萨净土农产品直销点一名工作人员介绍。


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
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