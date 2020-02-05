人民网>>财经

济南 投放储备菜平物价（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

2020年02月05日08:53  来源：人民网－人民日报
 

　　本报济南2月4日电  （记者潘俊强）这几天，济南华联超市嘉华店店长李梅忙坏了。她早上7点多到岗，每晚8、9点下班，回家匆匆扒几口饭，就赶忙参加公司的网上会议，商讨第二天超市果蔬蛋奶的供应以及调度。

　　1月28日开始，济南在辖区107个网点投放储备大白菜，每斤1.45元，比投放当天的批发价还要便宜。李梅所在的超市是济南市储备菜投放网点之一。“济南本地和一些没有回家的员工目前在连轴转，保证蔬菜、水果以及一些生活必需品的销售和供应。”

　　政府储备大白菜2月1日完成5天投放计划，共投放1500余吨，惠及全市13个区县居民。投放后济南大白菜批发价格降至1.5元/斤左右，有效平抑了大白菜价格。市商务部门密切跟踪肉菜等重要生活必需品供应和价格运行情况，随时准备启动政府储备肉菜投放。

　　近期，济南积极组织流通企业开展网上消费新模式服务，鼓励督导企业加大线上线下联动供给、创新线上服务方式。市商务局积极组织20余家骨干电商配送企业和餐饮、超市等供给企业创新配送服务模式。

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年02月05日 10 版）
(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved