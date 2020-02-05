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最长的单人行李托运单（众志成城控疫情）

本报记者 严 瑜

2020年02月05日08:56  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　图为傅勇克的托运行李单。
　　（照片由赵建斌提供）

　　“紧急求助：明后天有人从米兰飞往温州吗？有一批防疫物资急需带往文成……”1月29日上午，意大利“华人街”网站登出一条帖子。

　　发完帖，身为网站运营总监的赵建斌依然心急如焚。前两日，听说家乡疫情日趋严峻，他和米兰多名文成籍侨领紧急组织筹集10万只口罩与2000件防护服，准备捐往国内。可一打听，快递手续非常繁琐，不知何时能到。

　　时间不等人！怎么办？

　　在中国驻米兰总领事馆和米兰国航的帮助下，大家有了新方案：以托运方式“人肉”带回。

　　可是，谁来托运？

　　帖子发出不到半小时，赵建斌手机响了。一个陌生来电：“你好，我可以回去一趟。”电话那头接着介绍，“我叫傅勇克，老家温州永嘉。本打算2月回国进货，那就提前走吧！”

　　人有了！赵建斌顾不上高兴，立即将傅勇克拉进一个名为“速递口罩”的微信工作群。看完情况介绍，傅勇克暗暗吃了一惊，要托运的箱子可不只是自己以为的两三个，而是上百个！

　　航班定在31日中午。30日晚，傅勇克从博尔扎诺启程前往米兰。车到半路，手机上跳出的一条新闻让他的心瞬间沉了下去：“意大利确诊两例新型冠状病毒感染的肺炎病例。总理孔特宣布，意大利进入国家紧急状态。中意直飞航班将全面停飞。”

　　妻子的电话紧跟而来：“别去了吧！你要去了，想再回来就麻烦了！”

　　“小傅，明天你还能走吗？”“去不了没事，别为难！”“速递口罩”微信工作群里，赵建斌和其他侨胞的留言一条接着一条。

　　“去，为了家乡拼一把。”傅勇克回复。车子继续前行。

　　31日上午9时，米兰马尔本萨国际机场。赵建斌与其他6名侨胞守着10多辆手推车，早早等候。手推车上摞满了贴着“情系家乡”红色字条的纸箱。

　　前一晚，突然紧张的形势让大家伙儿无心合眼，召开紧急会议之后，7人决定：“如果小傅明天决定不走，我们就‘抓阄’，谁中了，就无条件放下手头工作，带物资回国。”所以，他们每个人口袋里都揣着各自的护照。

　　9时15分，傅勇克背着双肩包，风尘仆仆赶到。望着这个大步走来的身影，侨胞们的心放松了，眼眶湿润了。

　　两个小时后，103个箱子全部托运完成，傅勇克与大家握手告别。中午12时30分，中意直飞的最后一个航班CA0950冲上云霄。

　　13个小时之后，北京时间2月1日上午10时30分，傅勇克经停北京，落地温州。在机场，他将一张贴满行李托运单的白纸，交到前来接机的温州市文成县侨联主席胡立帅手中。

　　“103件全部到达！感谢大家！”

　　“任务完成！”

　　没多久，“速递口罩”群内先后蹦出胡立帅和傅勇克发送的两条消息，紧接着是货车装满纸箱的3张照片。

　　7个时区之外，米兰天还未亮，赵建斌长出一口气，在微信朋友圈上传了送机时拍下的托运单照片，并写下这么一句感慨的话：“这一定是史上最长的单人行李托运单！”

　　

(责编：庄红韬、杨曦)
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