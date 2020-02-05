国家有力量  战“疫”有底气（疫情阻击战 中国能打赢①）

中建装饰集团深圳装饰公司工人在武汉火神山新型肺炎专科医院焊接施工。

曾 栖摄

1月30日，海军军医大学医疗队重症监护室医护人员在工作间隙为自己鼓劲打气。

陈 晨摄（新华社发）

2月2日无人机拍摄的武汉火神山新型肺炎专科医院。

新华社记者 程 敏摄

习近平总书记说：“我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。”

国家卫健委高级别专家组组长钟南山说：“有信心更加有效控制此次疫情。”

上海援鄂医疗队医务人员说：“我们有信心完成任务！”

世界卫生组织总干事谭德塞说：“世界卫生组织一直对中国防控疫情的能力充满信心。”

面对这场疫情防控阻击战，无论是国际还是国内，中央还是地方，干部还是群众，都对中国必胜充满信心。信心源自哪里？本报推出“疫情阻击战 中国能打赢”系列报道，从“中国力量”“中国速度”“中国人民”3个维度回答这个问题。

——编者

1月初，谭德塞为中国出现的“不明原因肺炎”揪心。作为世界卫生组织总干事，他开始在社交媒体上密集发文，介绍这种新型冠状病毒防控进展。

1月27日，谭德塞决定到中国走一趟。1月28日，在北京，中国国家主席习近平会见了谭德塞。

习近平主席强调，“在中国共产党的坚强领导下，充分发挥中国特色社会主义制度优势，紧紧依靠人民群众，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，我们完全有信心、有能力打赢这场疫情防控阻击战。”

从北京返回日内瓦后，谭德塞在社交媒体上又发布了不少推文，绝大部分与中国疫情防控有关。在推文中，出现次数最多的词是“信心”。

2月1日，谭德塞在一篇推文中这样写道：“世界卫生组织一直对中国防控疫情的能力充满信心。如果不是中国政府的努力，不是他们在保护本国人民和世界人民，中国以外的地方一定会出现更多的病例。”

世界为什么对中国有信心？有外国政要表示，疫情发生以来，中国政府快速反应，第一时间采取有力措施防控疫情，充分展现了中国的制度优势和国家力量。

中国制度有优势

此次疫情防控，习近平总书记亲自指挥、亲自部署。新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。

1月25日农历正月初一，中共中央政治局常务委员会召开会议，专门听取新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作汇报，对疫情防控特别是患者治疗工作进行再研究、再部署、再动员。

习近平总书记在讲话中指出，“加强统一领导、统一指挥，坚定不移把党中央各项决策部署落到实处。”

会议决定，党中央成立应对疫情工作领导小组，在中央政治局常务委员会领导下开展工作。党中央向湖北等疫情严重地区派出指导组，推动有关地方全面加强防控一线工作。

第二天，1月26日，中央应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组会议召开。会议强调，统筹调配全国资源，优先保障湖北省和武汉市防控急需的医护力量和防护服、口罩等物资，确保居民生活必需品供应，物资调运实行绿色通道。

这次疫情是对中国治理体系和能力的一次大考，考验着各地各部门在这场重大突发公共卫生事件中的应急反应能力和动员能力。

1月29日，西藏自治区启动重大突发公共卫生事件一级响应。至此，全国31省区市均已启动重大突发公共卫生事件一级响应。作为疫情严重地区，湖北省于1月24日启动了重大突发公共卫生事件一级响应。此前一天，武汉市关闭所有离汉通道。

驰援武汉、保障湖北，这是抗击疫情的重中之重。

人民军队闻令而动，勇挑重担，敢打硬仗，成为疫情防控的先锋队突击队。

除夕夜，陆军军医大学西南医院主管护师刘丽正准备坐飞机去看女儿。她在机场过了安检后被召回，当晚又登上去武汉的飞机。

一周后，刘丽的一张照片让无数人泪目。照片中，她满脸是口罩压痕，鼻子上还有水泡血印。面对镜头，刘丽眼神坚毅：“我是党员，也是军人，名字就不说了！”

2月2日，武汉首座用于集中收治新型冠状病毒感染肺炎患者的专科医院——武汉火神山新型肺炎专科医院，正式交付解放军支援湖北医疗队。经中央军委主席习近平批准，军队抽组1400名医护人员于2月3日起承担武汉火神山新型肺炎专科医院医疗救治任务。

国家卫生健康委多次从全国调派专业力量，保障武汉重症患者医疗救治。

1月25日下午，广西壮族自治区人民医院收到关于组派医疗队援助湖北的通知。当天晚上，医院向医护人员发出倡议。首批援助湖北人员名额是21个，到第二天上午，全院有850人报名。

2月2日，有来自10个省份的1200名重症医学专业的医生和护士到达武汉，与前期组派的医务人员一起投入到救治工作中。

工业和信息化部调动全系统力量，动员重点医疗物资生产企业加快复工复产。

这段时间，安徽省肥东县的一家医用防护服生产企业里有了驻企特派员。许浩是其中一位驻企特派员。每天从早上9时开始，他每隔3小时向工信部汇报企业生产情况。

近期，工信部向15家疫情防控重点物资生产企业派出驻企特派员，帮助企业及时解决困难，监督物资的统一调拨。工信部发布的数据显示，截至2月1日，中国医用防护服日产量已经达到了2万件，比1月28日的0.87万件翻了一番多。中国口罩产能约为每天2000万只，目前产能恢复率在60%左右。

在疫情防控阻击战中，各部门快速反应，及时出台保障措施。近日，科技部会同有关部门成立新型冠状病毒感染肺炎疫情联防联控工作机制科研攻关组，按照“战时状态”推进研发攻关；1月31日，中国人民银行、财政部、银保监会、证监会、外汇局发布通知，对重要医用物资和重要生活物资骨干企业实行名单制管理，支持金融机构对名单内的企业提供优惠利率的信贷支持……

“在疫情面前，中国政府展现出坚定的政治决心，采取了及时有力的举措，令世人敬佩。这是中国制度的优势，有关经验值得其他国家借鉴。”谭德塞说。

党员冲锋在一线

阻击战打响后，中共中央印发了《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》，提出“把党的政治优势、组织优势、密切联系群众优势转化为疫情防控的强大政治优势，确保党中央重大决策部署贯彻落实，让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”。

在这场没有硝烟的战役中，每一名党员干部都是一面旗帜。

张文宏很意外，因为一句话，他成了“网红”。

1月29日，担任上海市医疗救治专家组组长的复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏，抽空开了一次以“攻坚新型冠状病毒肺炎”为主题的党支部组织生活会。“困难的工作、辛苦的岗位，党员必须先上，这个没有商量。”此话一出，张文宏迅速在网上走红。

可张文宏有些纳闷，他觉得这句话很平常，“这是我们的传统，任何时候有需要，党员都要先上，不用预先打招呼。”

几天前，上海市征集第一批驰援武汉的医生。感染科党员医生徐斌正陪家人在日本休假，得知此事后，徐斌二话没说，立刻中止休假，买了机票飞回上海，加入医疗队，随即赶往武汉。

日前，中共中央组织部发出通知，要求“引导党员冲锋在第一线、战斗在最前沿”。

在战“疫”一线，到处都是党员的身影。

不顾家人和同事的劝阻，1月28日早上，武汉大学中南医院急诊科护士郭琴回到了自己的岗位。返岗第一天，她就工作了10个小时。

1月22日，因连续多日救护照顾重症患者，郭琴不幸被感染。经过隔离救治，1月27日，郭琴顺利康复。第二天，她就返岗了。郭琴说：“我是党员，要起到先锋模范作用，特别是在这个时期，党员更应冲在前面。”

主动请战的还有河南省柘城县900名医护人员。

疫情爆发后，柘城县人民医院900多名临床医护人员自愿放弃休假，主动请缨上一线，在“请战书”上按下了红手印，立下誓言：“抗击疫情，不计报酬，无论生死，义无反顾！”

最近，柘城县人民医院感染性疾病科主任张天然的电话昼夜不断，私人电话也早已变成了咨询热线，嗓子沙哑到发不出声音，但他依然坚持在发热门诊、隔离病区忙碌。他说：“因为我是一名共产党员！”

还有一位党员，在守在产房还是奔赴工地的两难中，他果断选择了后者。

1月30日上午和2月1日凌晨，中建装饰所属深圳装饰先后接到上级命令，火速驰援武汉雷神山、火神山新型肺炎专科医院建设。深圳装饰武汉分公司经理、项目总指挥、临时党支部书记刘铖，放弃了陪伴怀孕待产的妻子，第一时间召集管理人员和工人抵达现场，迅速铺开施工作业。

2月2日，武汉火神山新型肺炎专科医院交付。就在这一天，刘铖接到妻子产房电话，孩子顺利降生。“今天对我来说是双喜临门！孩子出生带来的是未来，医院投用带来的是希望。虽然我不能陪在孩子身边，但家人特别理解。”刘铖说。

还有一位党员，80岁高龄仍说出那句“我报名”。

“我报名！”2月1日早上，一位老人走进湖南省涟源市三甲乡谢家村便民服务大厅，老党员陈显贵主动请缨到防控疫情“战场”。

原来，听了“村村响”广播，陈显贵得知，村出入口要进行消毒、宣传，可人手紧张。于是，他立马赶来报名。老人年纪大了，村委有顾虑，但又拗不过他，最终还是决定将老人安排到路口，测体温、发资料。

中国共产党的执政使命要靠千千万万党员卓有成效的工作来完成。在这场严峻斗争中，广大党员、干部挺身而出、英勇奋斗、扎实工作，充分发挥了先锋模范作用。

织密基层防护网

在疫情防控阻击战中，一张张基层防护网正在加紧织牢织密。

2月3日，中共中央政治局常务委员会召开会议。会议强调，各地区要压实地方党委和政府责任，强化社区防控网格化管理，采取更加周密精准、更加管用有效的措施，防止疫情蔓延。

为最大限度减少人员流动，最大力度控制疫情传播，从2月1日起，湖北省黄冈市严格控制居民出行。每户家庭每两天可指派1名家庭成员上街采购生活物资，其他人员除生病就医、疫情防控工作需要、在商超和药店上班外，不得外出。同日，浙江省温州市也采取了类似举措。

面对疫情，很多人自觉宅在了家里。可是，上海静安区江宁路街道社区干部韦炳臻、陈燕的微信步数经常超过2万步。

1月29日傍晚，韦炳臻和陈燕都收到了通知，被抽调到社区防控组。江宁路街道此次一共抽调了9名党员同志，成立4个社区防控组，以网格化形式，负责监督检查 16个居民区、206个小区门岗的群防群治落实情况，包括检查门岗是否张贴公告、是否进行了体温测量、是否设立快递外送物品集中堆放处以及是否进行了非本小区来访人员登记等。社区干部日行万步，把各项防控措施覆盖到户、落实到人。

农村大喇叭、无人机等共同上阵，构建起了全方位宣传网。

“你以为人家欢迎你吗？你别太自信！”“不戴口罩，颜值再高也白费”……这是黑龙江省延寿县六团镇东安村党支部书记安爱学的“硬核”防疫宣传语。

安爱学说，村里宣传疫情防控的方式有发贴宣传单、发微信、打电话、大喇叭广播等几种。大喇叭广播最方便，效果也最好。太专业的话老百姓听不懂，也就不往心里去，用家常话把事情说明白，容易让乡亲们接受。

疫情发生后，全国各地的“大喇叭”纷纷响起，利用快板书、顺口溜、地方戏等百姓喜闻乐见的方式，宣传疫情防控知识。

“老奶奶别看了，这是咱们村的无人机，你不戴口罩就不要出去，不要乱跑。”

1月28日，一则无人机“劝退”老奶奶的视频在网络上热传。事情发生在内蒙古自治区土默特左旗白庙子镇草房子村。视频中，无人机向一名没戴口罩的老人喊话，正在空地上溜达的老人听到喊话后，一边抬头看一边往回走，最后回到了屋里。

近期，全国不少地方启用了无人机宣传疫情防控知识，对不戴口罩、四处串门的民众进行劝阻。

这些细致入微的基层防疫举措，为阻止疫情蔓延发挥了重要作用，为打赢疫情防控阻击战提供了有力保障。

“中国采取果断有力措施控制疫情传播。毫不夸张地说，中国的许多措施实际上正在成为疫情应对的新标杆。”谭德塞说。

(责编：庄红韬、杨曦)